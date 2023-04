Hannover (ots) -Anlässlich einer gemeinsamen Fachtagung zur Gefährdung des christlichen Kulturerbes in Berg-Karabach, die am heutigen Freitag (28. April 2023) in Köln stattfindet, haben die Armenische Apostolische Kirche, die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ihre Sorge vor einer weiteren Verschärfung des Konfliktes in der Region zum Ausdruck gebracht.Durch den von Ende der 1980er Jahre bis heute anhaltenden militärischen Konflikt um Berg-Karabach haben nicht nur die dort lebenden Menschen gelitten, sondern sind auch die bedeutenden Kulturgüter in einer der ältesten christlich geprägten Weltgegenden betroffen. Viele christliche Klöster und Kirchen, z. T. mehr als 1000 Jahre alt, sind von der Entwidmung und Zerstörung bedroht. Inschriften und Grabmäler werden aus identitätspolitischen Gründen vernichtet.In den letzten Monaten hat sich auch die Lebenssituation in der völkerrechtlich umstrittenen Region verschlechtert. Durch die Blockade des Latschin-Korridors, der das armenisch besiedelte Berg-Karabach mit Armenien verbindet, und den Aufmarsch massiver Truppenkontingente an den Grenzen haben sich die Konflikte im Südkaukasus erneut verschärft. Es droht eine humanitäre Katastrophe.Die Organisatoren der Konferenz unterstützen daher den Aufruf zum Gebet für Frieden und Solidarität der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) vom 23. März 2023. "Angesichts der bedrohlichen und für die Menschen der Region zunehmend untragbaren Situation rufen wir zu Solidarität und Gebet auf", erklärt der Primas der Armenischen Apostolischen Kirche in Deutschland, Bischof Serovpé Isakhanyan. "Durch die Blockade des Latschin-Korridors sind 120.000 Menschen in Arzach von der Versorgung mit Lebensmitteln und medizinischen Gütern abgeschnitten."Bischof Dr. Bertram Meier, Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz, betont die Notwendigkeit einer politischen Antwort auf die Krise: "Es ist unsere Aufgabe als Christen, den Dialog zwischen den verschiedenen Völkern, Religionen und politischen Überzeugungen anzuregen, damit unseren Geschwistern im Südkaukasus ein Zusammenleben in Frieden und Versöhnung möglich ist. Wir rufen auch die Europäische Union auf, sich zum Wohle aller Menschen in der Region und zum Erhalt der jahrtausendealten Kultur für eine friedliche Lösung des Konflikts einzusetzen."Für die EKD unterstreicht die Leiterin der Ökumene- und Auslandsarbeit, Bischöfin Petra Bosse-Huber: "Wir bitten Gott darum, weitere Gewalt an den Grenzen Armeniens zu verhüten, und darum, denen, die Verantwortung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft tragen, Wege zu zeigen, wie sie angesichts immer weiter wachsender Feindschaft zum Wohle aller handeln können."HinweisIm Anschluss an die Fachtagung findet um 19.30 Uhr eine öffentliche Informationsveranstaltung im Domforum Köln statt. Bei der Abendveranstaltung werden das christliche Kulturerbe der Region, juristische Positionen und die aktuelle Lage in der Region in kurzen Beiträgen vorgestellt und diskutiert. Die Diskussion moderiert Außenminister a. D. Markus Meckel. Eine Anmeldung zu der Abendveranstaltung ist auch kurzfristig noch möglich auf der Internetseite des Domforums unter https://www.domforum.de/veranstaltungen-/Das-bedrohte-christliche-Kulturerbe-in-Berg-Karabach---19.30-UhrHannover, 28. April 2023Pressestelle der EKDAnnika LukasDiese Pressemitteilung wird von den Pressestellen der Deutschen Bischofskonferenz und der EKD zeitgleich verschickt. Mehrfachzusendungen bitten wir zu entschuldigen.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/5496812