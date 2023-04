Die Ergebnisse von Aixtron in Q1 wurden durch nicht realisierte Umsätze aufgrund fehlender Exportlizenzen stark beeinträchtigt. Insgesamt stehen Genehmigungen für Umsätze in Höhe von rund 70 Mio. Euro aus. Aixtron hat nun vom Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (BAFA) Signale erhalten, dass die erforderlichen Genehmigungen für den Export der Anlagen in Kürze erteilt werden. Das Management ist zuversichtlich, dass die Beschränkungen für ASML kein Präzedenzfall für Aixtron sind, da es in China eine lokale Anlagenindustrie gibt, die MOCVD-Anlagen mit vergleichbaren Leistungsmerkmalen liefern kann. Positiv zu vermerken ist die anhaltende Auftragsdynamik, die derzeit von SiC und GaN getrieben wird, z.B. für die Leistungselektronik in Elektrofahrzeugen oder den Ersatz von Silizium in Photovoltaik-Wechselrichtern zur Reduzierung der Schaltverluste. Die aktuelle Kursschwäche scheint eine gute Gelegenheit zum KAUFEN zu sein, Kursziel 31,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AIXTRON%20SE