UniDevice (UDC) meldete hervorragende vorläufige Zahlen mit einem Umsatzanstieg in Q1 23 um 40% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 104,4 Mio. UDC hat außerdem einen Verlust im letzten Jahr in einen ordentlichen Gewinn in diesem Jahr umgewandelt, was die Ansicht von AlsterResearch bestätigt, dass das Geschäftsmodell von UDC tatsächlich funktioniert - auch unter sich ändernden Marktbedingungen wie z.B. schwankenden Währungskursen. CEO Dr. Christian Pahl bekräftigte die Prognose für das Geschäftsjahr 23 und erwartet einen Umsatz von mehr als EUR 500 Mio. und einen Nettogewinn von mehr als EUR 3 Mio. Mit einem KGV von ~6x und einer Dividendenrendite von ~9% sehen die Experten von AlsterResearch in UDC einen erheblichen Wert für Investoren, die sich von der geringen Marktkapitalisierung nicht abschrecken lassen. Die stetige Kursdynamik - die Aktie ist seit ihrem Tiefststand im Juli letzten Jahres um 40% gestiegen - deutet darauf hin, dass die kontinuierlichen operativen Fortschritte des Managements vom Markt langsam anerkannt werden. AlsterResearch veranstaltet am 31. Mai einen digitalen Roundtable mit CEO Dr. Chistian Pahl - Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-05-31-14-00/UDC-GR. AlsterResearch stuft die Aktie erneut auf KAUFEN, mit einem leicht erhöhten Kursziel von EUR 3,60 (alt EUR 3,50).Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/UniDevice%20AG