Die Varta-Aktie verliert heute deutlich an Wert und fällt zurück bis an die Kursmarke von 22 Euro. Dabei haben Varta-Aktionäre in der Jahressicht per Saldo rund 73% an Wert verloren. Varta belasten unter anderem hohe Energie- und Rohstoffkosten: Varta: Die Zahlen enttäuschen Der in der Krise steckende Batteriehersteller Varta kann die Nachfrage seiner Kunden momentan schwer...

