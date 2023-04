Bodelshausen (ots) -Marc Cain baut seine Markenbekanntheit im arabischen Raum weiter aus. Das deutsche Premiumlabel eröffnete am 14. April im Herzen Kuwaits einen Store in The Avenues, einer der größten Malls im Mittleren Osten.Nach großem Erfolg mit dem ersten Verkaufspunkt in der Arraya Mall, Kuwait, erweitert Marc Cain seine Präsenz vor Ort nun mit einem Franchise-Store. Der neue Standort, The Avenues, dessen Strahlkraft über den gesamten arabischen Raum reicht, bietet seinen Besuchern Einkaufsmöglichkeiten im gehobenen Segment mit über 1.000 Shops aus aller Welt."Nachdem wir in Kuwait bereits erste Erfolge feiern konnten, sind wir stolz, unsere Markenpräsenz international weiter auszubauen. Gerade der neue Standort bietet uns die Möglichkeit, viele neue Kunden in dem sehr modeaffinen arabischen Markt für Marc Cain zu gewinnen", sagt Dirk Büscher, Geschäftsführer Gesamtvertrieb und Logistik.Der neue Store liegt im Premium- und Luxusbereich der Mall. Ein Blickfang ist die im Schaufenster hängende Ringschaukel mit Figurine. Wände, Teppiche und Möbel sind in zartem Rosé gehalten, passend dazu ein champagnerfarbener Boden aus gewebtem Vinyl.Als internationales Modeunternehmen in 27 Ländern hat Marc Cain Stores auf der ganzen Welt. Insgesamt sind es 144 Stores, 323 Shop-in-Stores, 254 Depotkunden, 7 Outlets und weitere 680 gehobene Fachhandelsgeschäfte in 60 Ländern.Pressekontakt:Marc Cain GmbHMarc-Cain-Allee 472411 BodelshausenFon +49.7471.709 - 0E-Mail pr@marc-cain.dewww.marc-cain.comOriginal-Content von: Marc Cain GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104492/5496849