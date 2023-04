FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS STANDARD CHARTERED TARGET TO 850 (900) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1070 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 300 (295) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 4250 (3650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1400 (1600) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 780 (770) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5220 (5120) PENCE - 'BUY' - BERENBERG REINITIATES RIGHTMOVE WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 540 PENCE - BOFA RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 215 (200) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 245 (240) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LSE TARGET TO 8200 (8000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS DUNELM WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1313 PENCE - GOLDMAN CUTS WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 970 (995) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1690 (1650) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1345 (1335) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 1230 PENCE - JPMORGAN CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 707 (712) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 73 (76) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1159 (1200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RS GROUP PRICE TARGET TO 870 (820) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - NUMIS STARTS COATS GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 100 PENCE - RBC CUTS OCADO PRICE TARGET TO 460 (560) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES RS GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR ASTRAZENECA TO 11800 (11600) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 240 (244) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 3150 (3020) PENCE - 'SELL'



