Berlin (ots) -- Franchisesystem des Jahres ist L'Osteria- Für die beste Franchisegründung des Jahres wurde Karsten Bucksch, Home Instead Jena-Weimar, ausgezeichnet- Der Nachhaltigkeitspreis des Franchiseverbandes geht an VOM FASSIm Rahmen des Franchise Forums 2023 wurden am 27. April die Franchise Awards in Berlin verliehen und damit die besten Einreichungen in den Kategorien bestes Franchisesystem, beste Franchisegründung sowie für den Nachhaltigkeitspreis des Deutschen Franchiseverbandes geehrt. Aus den 30 Bewerbungen hatte die Fachjury pro Awardkategorie jeweils drei Nominierte auf die Shortlist für die renommierten Auszeichnungen gesetzt und die Preisträger des Jahres 2023 in einer feierlichen Award Celebration bekannt gegeben. Die Ausgezeichneten sind:FR L'Osteria SE zum FRANCHISESYSTEM DES JAHRES gekürt"Una grande Famiglia, das ist die L'Osteria mit ihren aktuell 33 Partnern. Was es heißt, sich auf die Familie verlassen zu können, das hat das Franchisesystem in den vor allem für die Gastroszene harten Krisenjahren gezeigt. Oberstes Ziel dabei war die Betriebswirtschaftlichkeit der Partner sicherzustellen, was in Anbetracht geschlossener Restaurants ohne entsprechende Deliverystrukturen mehr als herausfordernd war. Das Liefergeschäft wurde noch in 2020 professionell umgesetzt und seither kontinuierlich weiterentwickelt", so Dr. Jürgen Karsten, Zentrales Partnermanagement ETL Franchise und Unterstützer des Preises. "Da nach der Krise bekanntlich vor der Krise ist und explodierende Energiekosten die Wirtschaftlichkeit zunehmend gefährden, hat das Unternehmen klare, systemweite Richtlinien für die konsequente Nutzung aller Einsparpotenziale entwickelt. Um einem weiteren, die Partnerstandorte belastenden Engpass entgegenzuwirken, wurde auf eine das La Famiglia-Gefühl transportierende Recruiting-Kampagne und ein individuell optimiertes Personaleinsatzplanungs-Tool gesetzt. Innovation trägt zur Resilienz bei. Das trifft auf die L'Osteria in jedem Fall zu - dafür sprechen neben dem gelebten Miteinander die harten Fakten deutlich. Steigende Umsatzzahlen, gesundes Standortwachstum und eine außerordentlich hohe Partnerzufriedenheit, das hat die Jury einhellig überzeugt", schließt Dr. Karsten.Home Instead-Franchisepartner Karsten Bucksch für die beste FRANCHISEGRÜNDUNG ausgezeichnet"Als examinierter Altenpfleger kannte Karsten Bucksch die großen Probleme des Gesundheits- und Pflegesektors genau: Zeitmangel. Für kurze Gespräche mit Senioren, Erkrankten oder Behinderten fehlt es an Zeit. Das wollte er als Franchisepartner von Home Instead ändern", berichtet Stephan Jansen, Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken und Unterstützer des Gründerpreises. "In die erste Phase der Corona-Pandemie hineingegründet, stand er vor vielerlei Herausforderungen: Um Monate verschobene Banktermine, sich stetig ändernde Bestimmungen im Gesundheits- und Pflegebereich, kaum Personal. Doch all diese Unwägbarkeiten wurden gemeistert. Und das mit Bravour, wie seine Unternehmenszahlen ganz deutlich zeigen. Sein Planziel hat er in den ersten beiden Jahren seiner Gründung nahezu verdoppelt. Und er hat noch mehr geschafft: Er hat gezeigt, dass persönliche Berufung und ein durchdachtes Franchisekonzept nicht nur Zufriedenheit, sondern auch unternehmerischen Erfolg bringen", fasst Jansen die Entscheidung der Jury zusammen.Die VOM FASS AG mit dem NACHHALTIGKEITSPREIS 2023 geehrt"Nur wenige Unternehmen haben den Nachhaltigkeitsaspekt so sehr in ihr Ge-schäftsmodell verankert wie VOM FASS. Verpackungsminimierter Verkauf von Ölen, Essigen, Weinen und Spirituosen, ab- und wieder befüllt in Glasflaschen - umweltfreundlicher geht es kaum. Doch diese ebenso nachhaltige wie wirtschaftlich erfolgreiche Geschäftsidee allein genügt nicht, um mit dem Nachhaltigkeitspreis des Deutschen Franchiseverbandes ausgezeichnet zu werden", so Wolfgang Becker, Vorstand Cronbank AG und Unterstützer des Nachhaltigkeitspreises. "Zukunftsfähiges Wirtschaften verlangt verantwor-tungsbewusstes Handeln über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Dazu gehört es, alle Aktivitäten der Zentrale nachhaltig auszurichten, die Lieferketten sozial-ökologisch umzubauen und die Partner - rund 285 weltweit - zur Übernahme einer einheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie zu bringen. Um das zu erreichen, hat das Weilburger Unternehmen die Stelle eines Nachhaltigkeitsmanagers geschaffen. Bei seiner Größe ist das ein außergewöhnlich weitsichtiger Schritt. VOM FASS zeigt in eindrücklicher Weise wie der grundlegende Nachhaltigkeitsgedanke ihrer Geschäftsidee mit beispielgebender Initiative und Inspiration weiterentwickelt und auf ein neues Level gehoben wird", resümiert Becker.Vom 19. Dezember 2022 bis 28. Februar 2023 hatten Mitglieder im Deutschen Franchiseverband die Möglichkeit, sich und/oder besonders erfolgreiche Franchisenehmende ins Rennen um die Franchise Awards zu schicken. Über ein digitales Bewerbungstool konnten die geforderten Informationen und Unterlagen eingereicht werden. Diese Chance nahmen auch in diesem Jahr wieder 30 Unternehmen wahr. Anhand eines standardisierten Punktesystems wurden die Bewerbungen durch die Jury bewertet und in der Jurysitzung am 28. März final ermittelt. 