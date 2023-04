Emittent / Herausgeber: ID Finance Investments, S.L. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

ID Finance wird von CFI als Gewinner der 2023 Global Awards BEST ESG Inclusive Finance Solutions ausgezeichnet 28. April 2023 - ID Finance, das führende Spanische Fintech, wurde von der britischen Finanzzeitschrift Capital Finance International, CFI.co, als Gewinner der Global Awards 2023 BEST ESG Inclusive Finance Solutions anerkannt. Der Preis zeichnet ID Finance für seinen Beitrag zum Umweltschutz aus, als erstes klimaneutrales Fintech in Spanien und Mexiko, nachdem es 2022 das COMPENSO-Abzeichen vom spanischen Umweltministerium erhalten hat. Dieses Abzeichen wurde nach einer extern geprüften Analyse der vom Unternehmen erzeugten CO2-Emissionen vergeben. ID Finance gleicht seine Treibhausgasemissionen durch Aufforstungs- und Naturschutzprojekte sowohl in Spanien als auch in Mexiko aus. Die Jury von CFI hat auch den 20%igen Umsatzanstieg von ID Finance in 2022 gegenüber dem Vorjahr auf globaler Ebene von bis zu 170 Millionen Euro berücksichtigt, sowie die Konsolidierung seiner Kreditplattform in Spanien als führende alternative Kreditmarke auf diesem Markt. Darüber hinaus hat das britische Finanzmagazin auch die Financial-Wellness App Plazo für diesen Preis in Betracht gezogen. Sie wurde 2021 auf den Spanischen Markt gebracht, um reibungslose Transaktions-, Spar- und Kreditlösungen anzubieten, die den Menschen helfen, finanzielle Wellness zu erreichen. Weitere Informationen zu diesem Preis finden Sie auf CFI.co . Über ID Finance www.idfinance.com ID Finance ist ein führendes Finanztechnologieunternehmen mit Sitz in Spanien und Tätigkeiten in diesem Land und Mexiko. Sein Angebot konzentriert sich auf das Privatkundengeschäft und Finanzierungslösungen. Es gehört zu den wenigen Finanztechnologie-Unternehmen in Spanien und Mexiko, die sich verpflichtet haben, ihren CO2-Fußabdruck zu berechnen und auszugleichen. In Spanien hat sich die alternative Kreditplattform von ID Finance in letzter Zeit als Marktführer konsolidiert und baut ihren Kundenstamm immer weiter aus. Außerdem hat ID Finance 2021 eine Financial-Wellness-Plattform Plazo auf den Markt gebracht, die mit einem Mix aus modernster Technologie entwickelt wurde, um Debit-, Spar- und Kreditlösungen anzubieten, die den Menschen helfen, finanzielle Wellness zu erreichen. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:

Katia Ballano Göring

PR & Communications Manager ID Finance Plazo

katia.ballano@idfinance.com

Tel: +34 649 799 327



