DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DT.BANK MTN 15/25 DE000DB7XJP9 02.05.2023 HZE/EOT
DT.BANK MTN 20/27 DE000DL19U23 02.05.2023 HZE/EOT
DT.BANK MTN 19/26 ZZY0 DE000DL19US6 02.05.2023 HZE/EOT
DT.BANK MTN 20/26 DE000DL19VP0 02.05.2023 HZE/EOT
DT.BANK MTN 20/25 DE000DL19VR6 02.05.2023 HZE/EOT
DT.BANK MTN 21/27 DE000DL19VT2 02.05.2023 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DT.BANK MTN 15/25 DE000DB7XJP9 02.05.2023 HZE/EOT
DT.BANK MTN 20/27 DE000DL19U23 02.05.2023 HZE/EOT
DT.BANK MTN 19/26 ZZY0 DE000DL19US6 02.05.2023 HZE/EOT
DT.BANK MTN 20/26 DE000DL19VP0 02.05.2023 HZE/EOT
DT.BANK MTN 20/25 DE000DL19VR6 02.05.2023 HZE/EOT
DT.BANK MTN 21/27 DE000DL19VT2 02.05.2023 HZE/EOT