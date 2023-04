EBIT-Rückgang von 75% beim Chipanlagenbauer Aixtron sorgt für Druck auf Aktienkurs

Werbung







Fehlende Exportlizenzen und Umsatzrückgänge, sowie der starke Einbruch des Betriebsergebnisses drücken den Kurs der Aixtron Aktie zeitweise über elf Prozent ins Minus.



Am Donnerstag den 27.04.2023 veröffentlichte der Hersteller von Anlagen zur Chipproduktion Aixtron seine Quartalszahlen vor. Trotz der veröffentlichten Gewinneinbrüche von 14,2 Mio. EUR auf 3,5 Mio. EUR und einem Rückgang des Umsatzes von 13 Prozent wurden die Wachstumsprognosen für das Gesamtjahr vom Vorstand bestätigt. Die schlechten Ergebnisse seien im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass Exportlizenzen zur Auslieferung von im ersten Quartal 2023 bereitstehender Anlagen zum Stichtag noch nicht vorlagen. Vorstandsvorsitzender Dr. Felix Grawert spricht im Ausblick auf die verbleibenden Quartale in 2023 von "enormem Wachstumspotential" im Bereich der auf Galliumnitrid und Siliziumkarbid basierten Leistungselektronik. Der Auftragsbestand des Unternehmens im vergangenen Quartal beziffert sich im Jahresvergleich immerhin auf rund 418 Mio. EUR und liegt somit 60% höher als im Vorjahreszeitraum. Die Aktie notierte am vergangenen Handelstag zeitweise über elf Prozent unter dem Vortagesschlusskurs.









Quelle: HSBC