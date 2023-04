Unterföhring (ots) -- Serienstart am 2. Mai bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW- Mit Woody Harrelson und Justin Theroux- Trailer zum Download hier (https://app.shift.io/review/6425a551c2005f22e8d5d71b)- Link zu Youtube: https://youtu.be/_Sqnco7cMwkDie mit Woody Harrelson und Justin Theroux prominent besetzte HBO-Miniserie "White House Plumbers" von Emmy®-Preisträger David Mandel sowie Alex Gregory und Peter Huyck ("Veep: Die Vizepräsidentin") ist ab 2. Mai parallel zur US-Ausstrahlung über Sky Q sowie auf dem Streamingdienst WOW abrufbar. Die Ausstrahlung erfolgt mit einer Episode pro Woche. Die fünf Episoden sind auf Deutsch und in der Originalfassung mit wahlweise deutschen und englischen Untertiteln verfügbar. Die lineare Ausstrahlung startet am 23. Mai immer dienstags um 21.20 Uhr auf Sky Atlantic mit jeweils einer Episode pro Woche.Über "White House Plumbers":"White House Plumbers" nimmt den Zuschauer mit hinter die Kulissen des Watergate-Skandals, als Nixons politische Saboteure, E. Howard Hunt (Woody Harrelson) und G. Gordon Liddy (Justin Theroux), versehentlich die Präsidentschaft stürzen, die sie eifrig zu schützen versuchten... und mit diesen Aktivitäten auch ihre Familien in Mitleidenschaft zogen. Dieses satirische Drama beginnt 1971, als das Weiße Haus Hunt und Liddy, ehemalige CIA- bzw. FBI-Agenten, anheuert, um das Leck in den Pentagon Papers zu untersuchen. Nach einem Fehlschlag landet das ungleiche Paar im Komitee zur Wiederwahl des Präsidenten und plant mehrere unglaubliche verdeckte Operationen - darunter das Abhören der Büros des Demokratischen Nationalkomitees im Watergate-Komplex. "White House Plumbers" beweist, dass die Geschichte manchmal seltsamer ist als die Fiktion und wirft Licht auf die weniger bekannten Ereignisse, die zu einem der größten politischen Verbrechen Amerikas führten."White House Plumbers" basiert zum Teil auf öffentlichen Aufzeichnungen sowie dem Buch "Integrity" von Egil "Bud" Krogh und Matthew Krogh. Als Regisseur und Executive Producer fungierte Emmy-Preisträger David Mandel ("Veep: Die Vizepräsidentin", "Lass es, Larry!"). Alex Gregory und Peter Huyck sind nicht nur Executive Producer, sie haben die Serie auch kreiert und die Drehbücher verfasst. Neben Woody Harrelson ("True Detective") und Justin Theroux ("The Leftovers") sind auch "Game of Thrones"-Star Lena Headey sowie Judy Greer ("Jurassic World"), Domhnall Gleeson ("Run"), Kiernan Shipka ("Mad Men"), Kathleen Turner ("Die Jagd nach dem grünen Diamanten") sowie F. Murray Abraham ("The White Lotus") zu sehen.Facts:Originaltitel: "White House Plumbers", Polit-Dramaserie, 5 Episoden á ca. 60 Minuten, USA 2023. Drehbuch: Alex Gregory, Peter Huyck. Regie: David Mandel. Executive Producers: David Mandel, Alex Gregory, Peter Huyck, Frank Rich, David Bernad, Gregg Fienberg, Justin Theroux, Woody Harrelson, Len Amato, Ruben Fleischer. Eine HBO/wiip Koproduktion von den Executive Producern: Paul Lee, Mark Roybal, Nne Ebong. Darsteller: Woody Harrelson, Justin Theroux, Lena Headey, Judy Greer, Domhnall Gleeson, Toby Huss, Ike Barinholtz, Kathleen Turner, Kim Coates, Yul Vazquez, Alexis Valdés, Nelson Ascencio, Tony Plana, Zoe Levin, Liam James, Kiernan Shipka, Tre Ryder, David Krumholtz, F. Murray Abraham, Rich Sommer, John Carroll Lynch.Ausstrahlungstermine:Ab 2. Mai 2023 parallel zur US-Ausstrahlung über Sky Q und dem Streamingdienst WOW abrufbar. 