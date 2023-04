DJ Mehrere Bayer-Aktionäre wollen Aufsichtsratschef nicht wiederwählen

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutsche Fondsgesellschaften wollen den Bayer-Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann auf der Hauptversammlung nicht erneut in das Aufsichtsgremium wählen. Die Fondsgesellschaften DWS und Deka Investment kündigten am Freitag an, wegen Ämterhäufung gegen seine Wiederwahl zu stimmen. Union Investment hatte dies schon im März angekündigt.

"Herr Winkeljohann, der Aufsichtsratsvorsitz bei Bayer ist sehr zeitintensiv", sagte Ingo Speich von Deka Investment, laut Redetext auf dem virtuellen Aktionärstreffen. "Zusätzlich wurde Ihre Rolle als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank zuletzt noch einmal deutlich aufgewertet. Dazu kommen noch drei weitere Mandate - teilweise als Vorsitzender. Das ist eindeutig zu viel."

Hendrik Schmidt von der DWS hob hervor, dass Winkeljohann "überzeugende Nachfolgeregelungen auf Vorstandsebene gelungen" seien. "Allerdings stellen wir uns wie andere Aktionäre die Frage, wie Sie diese zahlreichen Mandate vereinbaren und sicherstellen wollen, dass Sie auch künftig über ausreichende zeitliche Verfügbarkeiten verfügen." Deshalb könne DWS der Wiederwahl Winkeljohanns nicht zustimmen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2023 05:12 ET (09:12 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.