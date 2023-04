DJ Daimler Truck startet mit neuer Elektromarke in den USA

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler Truck will in den USA bei Elektrolastern mit einer neuen Marke antreten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, sollen die mittelschweren E-Trucks der Klasse 4-5 unter der Marke Rizon angeboten werden. Die Modelle sollen in verschiedenen Varianten mit einer Reichweite von maximal 250 km pro Ladung zu haben sein. Es sei geplant, die Lkw mit dem Partner Velocity ab dem vierten Quartal 2023 zu vertreiben.

April 28, 2023

