Hannover (ots) -Mit dem King's Crunchy Pepper Chicken bringt Burger King® die erste Variante der King's Selection mit Gourmet-Chicken-Patty heraus.- Chicken Lover aufgepasst: Burger King® erweitert seine erfolgreiche Premium-Plattform King's Selection um eine Chicken-Variante.- Mit dem King's Crunchy Pepper Chicken gibt es erstmals in der King's Selection einen Chicken-Burger mit einem Patty mit 100% deutschem Hähnchenfleisch.- Burger King® begeistert damit noch mehr Gäste von seinem Premium-Sortiment, die Wert auf Qualität und Regionalität der Produkte legen.Fast Food und Premium sind bei Burger King® ein Perfect Match: Die King's Selection steht seit ihrer Einführung 2020 für Zutaten von höchster Qualität und für außergewöhnliche Geschmackskombinationen. Neben dem Beef-Patty aus deutschem Rindfleisch bietet Burger King® jetzt auch ein neues unwiderstehliches Chicken-Patty mit 100% deutschem Hähnchenfleisch an und nimmt damit erstmals einen Premium-Chicken-Burger in die King's Selection auf.Trés chick - die King's SelectionDie King's Selection hat sich als feste Premium-Plattform mit wechselnden, innovativen Burgern etabliert. Stand bisher das 150 Gramm Gourmet-Beef-Patty mit Rindfleisch aus Deutschland im Vordergrund, wird die erfolgreiche Plattform mit dem King's Crunchy Pepper Chicken nun durch einen Gourmet Chicken-Burger erweitert. Damit spricht Burger King® jene Burger-Fans an, die gerne Chicken essen, Wert auf ausgefallene Burger-Varianten und Regionalität legen. "Viele unserer Gäste kommen zu uns, um sich bewusst einen guten Burger mit außergewöhnlichen Kombinationen zu gönnen. Vom King's Crunchy Pepper Chicken werden nicht nur Chicken-Fans begeistert sein", sagt Tim Lenke, Senior Manager Product Development & Innovation bei der BURGER KING Deutschland GmbH. "Die King's Selection ist ein voller Erfolg und zeigt, dass Premium auch im Fast Food funktioniert: So fein kann eben Fast Food sein!"Neben dem neuen King's Crunchy Pepper Chicken werden auch weiterhin Beef-Burger in der King's Selection angeboten, deren Patty mit einem Plant-based Patty ausgetauscht werden können. Mit hoher Innovationsfreude bringt Burger King® mehrfach im Jahr neue Geschmackskombinationen und Zutaten in die King's Selection ein und hebt sie immer wieder auf ein neues Geschmackslevel.Außen crunchy, innen zartZwischen frisch getoasteten Brioche Buns, knackigem Rucola und einer besonders cremig-würzigen Sauce mit Joghurt und gemahlenem schwarzem Pfeffer bietet das extra knusprig gebackene Chicken-Patty mit feinstem Hähnchenfleisch ein Geschmackserlebnis der Königsklasse. Verfeinert wird der neue King's Crunchy Pepper Chicken schließlich mit gerösteten Zwiebeln, frischen Tomaten und zartschmelzendem Käse. Alle Speisen kommen ohne Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker sowie ohne künstliche Aromen aus.Die King's Selection mit dem King's Crunchy Pepper Chicken ist ab sofort in teilnehmenden Restaurants und nur solange der Vorrat reicht erhältlich.Pressekontakt:Burger King® PressebüroAnsprechpartnerinnen: Luisa Fürstenberg, Lena SteinTelefon: 089 / 12 44 50Mail: burgerking@emanatepr.comBURGER KING Deutschland GmbHAnsprechpartner: Daniel PolteTelefon: 0511 / 288 10 788Mail: daniel.polte@burgerking.deOriginal-Content von: BURGER KING Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69466/5496916