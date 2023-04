Nel hat in der Vergangenheit öfters mit den Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten verfehlt und damit teilweise eine Kursschwäche für den ganzen Wasserstoffsektor eingeläutet. Seit gestern könnte es ganz anders laufen. Endlich mal gab es aus Norwegen positive Überraschungen. Auf der ganzen Linie. Nel's Zahlen reichen vielleicht für mehr als den gestrigen Kursspung um über 15%, der sich heute mit Plus 3,63 % (Börse Oslo, 10:27 Uhr) erstmal fortzusetzen scheint. Warum sich das - natürlich mit zwischenzeitlichen Atemholen - vielleicht so erstmal fortsetzen könnte? Könnte nicht nur an den Quartalszahlen ...

