Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen PFA Invest - name change of sub-funds

The changes below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 1 May 2023. ISIN: DK0060700433 ------------------------------------------------------------ Name: PFA Invest Mellemlange Obligationer ------------------------------------------------------------ New name: PFA Invest Indeks Mellemlange Obl ------------------------------------------------------------ Short name: PFIMLO ------------------------------------------------------------ New short name: PFIIMO ------------------------------------------------------------ Unchanged orderbook ID: 120410 ------------------------------------------------------------ ISIN: DK0060814440 ------------------------------------------------------------ Name: PFA Invest Balance Akkumulerende ------------------------------------------------------------ New name: PFA Invest Balance A Akkumulerende* ------------------------------------------------------------ Short name: PFIBAK ------------------------------------------------------------ New short name: PFIBAAK ------------------------------------------------------------ Unchanged orderbook ID: 139700 ------------------------------------------------------------ For further information please contact Surveillance, tel: +45 33 93 33 66