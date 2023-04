Suzano S.A. (B3: SUZB3 NYSE: SUZ) teilt mit, dass sein Jahresbericht 2022 auf Formular 20-F heute bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurde. Inhaber von Aktien der Gesellschaft können den Jahresbericht, einschließlich des geprüften Jahresabschlusses, kostenlos auf Anfrage erhalten, gerichtet an: ri@suzano.com.br. Dieses Dokument ist auch auf der Website von Suzano verfügbar (http://ir.suzano.com.br/).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung für Investorenbeziehungen

Telefon: (+55 11) 3503-9330

E-Mail: ri@suzano.com.br

Über Suzano

Suzano ist der weltweit größte Hersteller von Marktzellstoff. Eine Referenz in der Innovation und Produktion von erneuerbaren, biobasierten Materialien aus Eukalyptusbäumen für Konsumenten- und Industrieanwendungen. Wir versorgen mit unseren verantwortungsvoll angebauten Materialien über 2 Milliarden Menschen in mehr als 100 Ländern. Dazu gehören unter anderem Marktzellstoff, Druck- und Schreibpapier, Papiertaschentücher, Pappbecher und Strohhalme, Kartonverpackungen, Toilettenpapier und Textilien, wobei unser Flockenzellstoff in saugfähigen Produkten verwendet wird und in Windeln und Damenhygieneartikeln zu finden ist. Suzano wird von dem Ziel geleitet, inspiriert durch Bäume das Leben zu erneuern. Innovationsfähigkeit, d. h. das Streben nach nachhaltigen Lösungen durch Innovation, steht im Mittelpunkt unserer Arbeit zur Lösung der gesellschaftlichen Herausforderungen. Suzano mit einer Geschichte von 99 Jahren ist an der brasilianischen Börse B3 (SUZB3) und an der NYSE (SUZ) in den USA notiert. Erfahren Sie mehr unter www.suzano.com.br/en

