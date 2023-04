ProSiebenSat.1 streicht die Dividende nach einem Gewinneinbruch 2022 drastisch zusammen. Vorstandschef Bert Habets gab an, lieber Geld in das laufende Geschäft zu investieren und die Schulden im Griff halten zu wollen. Für 2023 erwartet er einen weiteren Gewinnrückgang. An der Börse wurden die Nachricht mit einem Kursrutsch quittiert. Analysten hatten zwar mit einer sinkenden Dividende gerechnet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...