Luxemburg, 28. April 2023 - Die Metalcorp Group S.A. gibt bekannt, dass die Abstimmung ohne Versammlung bezüglich der Anleihe 2017/2023 (ISIN: DE000A19MDV0) nach Angaben des als Abstimmungsleiter fungierenden Notars rund 7,14 % des ausstehenden Nennbetrags der Anleihe erreicht hat und damit das erforderliche Quorum von 50 % des ausstehenden Anleihevolumens nicht erreicht wurde. Aus diesem Grund wird die Gesellschaft die Anleihegläubiger zur Teilnahme an einer 2. Anleihegläubigerversammlung einladen, die am 22. Mai 2023 in Frankfurt am Main in Form einer Präsenzversammlung stattfinden soll. Die Einladung wird voraussichtlich am 2. Mai 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht und auf der Unternehmenswebseite www.metalcorpgroup.com unter "Investor Area / Gläubigerabstimmung Anleihe 2017/2023" zum Download zur Verfügung stehen. Tagesordnung und Beschlussvorschläge werden die gleichen sein wie im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung.



Über die Metalcorp Group S.A.:

Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung, Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die Geschäftsaktivitäten sind aufgeteilt in den Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzern sowie in den Metall- & Konzentrat-Teilkonzern. Die Unternehmensanleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und 2017/2023 (ISIN: DE000A19MDV0) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.



Für weitere Informationen:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

+49 89 8896906-25

metalcorp@better-orange.de



Metalcorp Group S.A.

Anouar Belli

+352 2799 0145 55

abelli@metalcorpgroup.com



