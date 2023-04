Leipzig (ots) -Geschichte und Geschichten aus 50 Jahren des inzwischen größten europäischen Crosslaufs - zu sehen ab sofort in der ARD Mediathek sowie am Montag, 1. Mai, um 18.20 Uhr im MDR-Fernsehen (Wiederholung am Tag des diesjährigen Rennsteiglaufs am 13. Mai, ab 12.45 Uhr).Der Rennsteiglauf ist mehr als ein Rennen: Er ist Leidenschaft, Begeisterung und Liebe. Er verbindet Menschen miteinander und mit der Natur. Und der Rennsteiglauf ist Ehrenamt: Bis zu 1700 Helferinnen und Helfer an der Strecke leben den Lauf genauso wie die Sportlerinnen und Sportler selbst. Der Zielort Schmiedefeld am Rennsteig gilt für die Teilnehmenden als schönstes Ziel der Welt mit einem Meer an Emotionen ...Inzwischen gehen auf unterschiedlichen Strecken bis zu 15.000 Läuferinnen und Läufer jährlich an den Start. Der Film fragt unter anderem die Teilnehmenden, was für sie den Kultcharakter dieses Laufes über den Rennsteig ausmacht.Angefangen hatte alles 1973 ganz klein: Eine vierköpfige Truppe von Studenten aus Jena rannte erstmals über den Rennsteig. Mit völlig versalzenem Haferschleim, einer Simson als Begleitfahrzeug und ungeeigneten Schuhen begann das Abenteuer Rennsteiglauf. Die Geburtshelfer von damals um Hans-Georg Kremer erinnern sich ...Seit Jahren verbunden mit dem Lauf ist auch Zielsprecherin Petra Kühn. Ihre Stimme nimmt die Läuferinnen und Läufer auf den letzten Metern in Empfang - mit kleinen Anekdoten, Glückwünschen und immer einem Lächeln. Sie kennt sie alle, die besonderen Gänsehautmomente, die Jahre ohne digitale Zeitmessung und mit Verlierertorte.Eine Art "Geburtstagstorte" schenkt sich der Rennsteiglauf zum 50. selbst: Auf dem Schmiedefelder Sportplatz entsteht in diesem Jahr ein besonderer Zielbogen, ein riesiges Rennsteig-R aus Holz und Metall. Er soll ab sofort die Läuferinnen und Läufer empfangen.Jede Dekade hatte ihre Herausforderungen. Sie sind der Schlüssel zu den bisher kaum bekannten Stories und Geheimnissen, um die es in dem Film geht.Pressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Jens Borghardt, Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5497038