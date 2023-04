Mainz (ots) -Wir alle haben Ängste - vor Armut, Krieg oder der Klimakrise. Belastende Ereignisse, aber auch eine familiäre Veranlagung können Ängste auslösen. Während die einen mit ihnen umgehen können, brauchen andere psychologische Hilfe. In der dreiteiligen "plan b" Reportagereihe "Angst", die ab dem 28. April, 10.00 Uhr, fünf Jahre lang in der ZDFmediathek abrufbar ist, zeigt die Psychologin und Journalistin Anne-Lena Leidenberger Wege auf, die aus vermeintlich ausweglosen Situationen führen können.In den drei Folgen "Angst - Was macht sie mit mir?", "Angst - Wie komme ich mit ihr klar?" und "Angst - Wie werde ich stärker?" geht es um wirksame Strategien und Methoden im Kampf gegen die Furcht. Anne-Lena Leidenberger erklärt, welche Lösungen es gibt und warum Aktivismus, Achtsamkeit und Engagement bei persönlichen Krisen helfen können.Leon Mellahn alias "Savvy" kennt Panikattacken nur zu gut. "Das Gefühl, keine Luft zu bekommen, Schweißausbrüche, Zittern auch oder Verkrampfen der Hände", haben den Rapper lange begleitet. Unter anderem dank der Musik hat er einen Weg gefunden, sich mit seinen extremen Gefühlen auseinanderzusetzen. Heute weiß Leon Mellahn, wie er seine seelische Gesundheit ins Gleichgewicht bringen kann - und dass es hilfreich ist, offen für professionelle Unterstützung zu sein und diese auch anzunehmen.Dass Bouldern oder Klettern ein möglicher und vielversprechender Therapieansatz ist, erfährt die 34-jährige Julia. Sie leidet unter ihren Ängsten und sucht Hilfe. Ihr Weg führt sie zu Larissa Kranisch und Sabrina Höflinger, die im Münchner Umland therapeutisches Klettern anbieten. "Zu uns kommen Menschen, die präventiv handeln, akut betroffen sind oder ihre Resilienz stärken möchten, weil beispielsweise ein enger Angehöriger betroffen ist". Die beiden haben ein innovatives Kursprogramm entwickelt, als Studien belegten, dass die sogenannte Bouldertherapie genauso wirksam in der Behandlung von Depressionen ist wie eine Verhaltenstherapie. Durch die neuartige Kombination aus mentalem und bewegtem Training hat Julia Hoffnung auf einen sorgenfreieren Alltag.Bei Dominique ist es der Kontrollzwang, der ihr Leben bestimmt. Ist der Herd aus? Sind alle Fenster geschlossen? Ist das Auto wirklich abgeschlossen? Ein letzter Kontrollgang gibt Dominique kurzfristig zwar das Gefühl von Sicherheit, doch letztlich ist ihr Leben dadurch extrem eingeschränkt. Eine Konfrontationstherapie kann ihr helfen. Darin trainiert Dominique, wie sie schwierige Situationen aushalten kann. Studien belegen eine große Wirksamkeit dieser Therapieart.KontaktBei Fragen zu "plan b" im ZDF erreichen Sie Christina Betke, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/planb) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie die "plan b"-Reihe "Angst" in ZDFmediathek. (https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-angst-100.html)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5497027