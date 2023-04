Die Kion-Zahlen für das erste Quartal 2023 entsprachen der vorläufigen Veröffentlichung. Umsatz und bereinigtes (adj.) EBIT übertrafen die Konsenserwartungen, wobei das Segment Industrial Trucks and Services (ITS) positiv überraschte, während das Segment Supply Chain Solutions (SCS) weiterhin Schwierigkeiten hatte. Der Kostendruck auf kritische Inputs wie Stahl, Aluminium und Energie scheint nachzulassen; außerdem sollte die Belastung der Profitabilität durch Projekte mit niedrigeren Margen im SCS-Segment im Laufe des Jahres 2023 nachlassen, da Kion diese abarbeitet. Wenngleich der Auftragseingang gedämpft blieb, bietet der hohe Auftragsbestand einen gewissen Trost. Auch die erhöhte FCF-Prognose ist angesichts der immer noch hohen Verschuldung beruhigend. Die Analysten von AlsterResearch halten an ihrem kürzlich angehobenen Kursziel von EUR 45,00 fest und stufen die Aktie weiterhin mit KAUFEN ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Kion%20Group%20AG