HelloFresh (HF) hat das Jahr trotz des schwierigen Umfelds gut begonnen. Das Umsatzwachstum in Q1 erreichte ein Rekordhoch, was vor allem auf den Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts zurückzuführen ist. Insbesondere die Deckungsbeiträge verbesserten sich trotz des Inflationsdrucks deutlich, was auf Effizienzsteigerungen bei der Auftragsabwicklung zurückzuführen ist. Obwohl das bereinigte (adj.) EBITDA aufgrund der Vorbelastung durch Marketingkosten zurückging, lag es immer noch deutlich über dem Konsens. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen, einschließlich der gedämpften Konsumentenstimmung, einer stärkeren Vergleichsbasis (H1 2022) und makroökonomischer Unsicherheiten, bekräftigte das Management seine vorsichtige Prognose für 2023. Nachdem die Analysten von AlsterResearch ihre Kurzfrist-Schätzungen angepasst haben, senken sie ihr Kursziel leicht auf EUR 29,00 (alt: EUR 30,00). AlsterResearch bekräftigt das KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/HelloFresh%20SE