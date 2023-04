EQS-Ad-hoc: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Prognose

Knaus Tabbert AG: Knaus Tabbert AG übertrifft im ersten Quartal 2023 die Markterwartung



28.04.2023 / 12:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der vorläufige Umsatz des ersten Quartals 2023 beläuft sich auf 368,5 Mio. EUR und das vorläufige EBITDA auf 32,7 Mio. EUR und liegt somit jeweils deutlich über den Markterwartungen. Die vorliegenden Consensus-Schätzungen für das erste Quartal 2023 liegen durchschnittlich bei einem Umsatz von 305,1 Mio. EUR und einem EBITDA von 26,8 Mio. EUR. Grund für diese deutliche Profitabilitätssteigerung sind die geänderte Chassis-Einkaufsstrategie und daraus resultierende positive Produktmixeffekte. Diese Entwicklung im ersten Quartal 2023 liegt weiterhin im Rahmen der am 31. März 2023 veröffentlichten Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023. Der Vorstand hält an der Ergebnisprognose für das Gesamtjahr unverändert fest. Die Veröffentlichung der finalen Ergebnisse für das erste Quartal 2023 erfolgt plangemäß am 10. Mai 2023.



Kontakt:

Investor Relations - Manuel Taverne - m.taverne@knaustabbet.de - +49 152 02092909



Ende der Insiderinformation



28.04.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com