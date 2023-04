Varta kann die Nachfrage seiner Kunden momentan schwer prognostizieren und senkt deshalb seine Erwartung an das laufende Jahr. Heute Abend nach Börsenschluss will der in der Krise steckende Batteriehersteller dann noch der Geschäftsbericht für das abgelaufene Jahr vorgelegen. Anleger ziehen sich im Vorfeld weiter zurück.AKTIONÄR-Leser wissen: Varta belasten unter anderem hohe Energie- und Rohstoffkosten. Um dagegen zu halten, hat der Batteriehersteller ein umfassendes Spar- und Umbauprogramm in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...