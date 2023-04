Bonn (ots) -Die Paffen Wach- und Sicherheitsdienst GmbH mit Sitz in Bonn bietet professionelle Dienstleistungen im Bereich Sicherheitsdienstleistungen an. Der Dienstleister ist spezialisiert auf den Revier- und Schließdienst und bedient sowohl private als auch Geschäftskunden in Köln, Bonn und Düsseldorf.Als zertifizierter Sicherheitsdienst nach DIN77200 und mit einem Qualitätsmanagement nach ISO9001-2015 sowie einer Mitgliedschaft im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) ist Paffen Wach- und Sicherheitsdienst GmbH ein erfahrener und zuverlässiger Partner im Bereich Sicherheitsdienste.Die Dienstleistungen von Paffen Wach- und Sicherheitsdienst GmbH sind 24 Stunden am Tag verfügbar. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Objekte zu öffnen und zu verschließen, um den Schutz von Personen und Eigentum zu gewährleisten. Das Team von Paffen Wach- und Sicherheitsdienst GmbH verfügt über langjährige Erfahrung und arbeitet nach den höchsten Sicherheitsstandards."Als professioneller Sicherheitsdienstleister verstehen wir die Bedeutung von Sicherheit und Schutz. Deshalb bieten wir unseren Kunden erstklassige Dienstleistungen im Bereich Revier- und Schließdienst an", sagte Oliver Misch von Paffen Wach- und Sicherheitsdienst GmbH.Paffen Wach- und Sicherheitsdienst GmbH verfügt über ein breites Spektrum an Sicherheitsdienstleistungen, um den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine umfassende Beratung und erstellt maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte.Über Paffen Wach- und Sicherheitsdienst GmbH Paffen Wach- und Sicherheitsdienst GmbH ist ein Sicherheitsdienstleister mit Sitz in Bonn und bietet professionelle Revier- und Schließdienstleistungen in Köln, Bonn und Düsseldorf an. Das Unternehmen ist zertifiziert nach DIN77200 und verfügt über ein Qualitätsmanagement nach ISO9001-2015 sowie eine Mitgliedschaft im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW). Paffen Wach- und Sicherheitsdienst GmbH ist ein zuverlässiger Partner im Bereich Sicherheitsdienste und bietet seinen Kunden eine umfassende Beratung sowie maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte an.Pressekontakt:Paffen Wach- und Sicherheitsdienst GmbHUbierstraße 7853173 BonnTelefon: 0228 97 27 55 36E-Mail: misch@paffen-sicherheit.deWebseite: www.paffen-sicherheit.deOriginal-Content von: Paffen Wach- und Sicherheitsdienst GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164658/5497121