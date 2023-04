Frankfurt am Main (ots) -In dem neuen 14-tägigen Podcast "Machtprobe - Der F.A.Z. Auslandspodcast" diskutiert die F.A.Z. mit Korrespondenten und Fachleuten von sofort an die großen Fragen der internationalen Politik und Wirtschaft.Die Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) startet am 29. April den F.A.Z. Podcast "Machtprobe" und diskutiert 14-tägig informativ und analytisch die globale Rolle verschiedener Länder. Jede Sendung liefert tiefen Einblick in die wichtigen Geschehnisse auf der Welt - von Brasilien und der Lage der Demokratie nach der Wahl, den russischen Überfall auf die Ukraine bis zum Wahlkampf in den USA zwischen Trump und Biden. Im Fokus steht dabei nicht nur die Politik des Landes, sondern auch die Schicksale der Menschen.In jeder Podcastfolge führen die beiden Moderatoren Kati Schneider und Felix Hoffmann ein ausführliches Gespräch zu einem Auslandsthema. Im Wechsel nehmen sie dabei die Rolle des Haupt- und Co-Moderators ein. Einer der beiden hat recherchiert und Interviews geführt, die als O-Töne in die Sendung eingespielt werden. Fester Bestandteil der rund 60-minütigen Sendung sind ein Fakten- und ein Reportageblock, der Fachleute, aber auch ganz normale Menschen aus den besprochenen Ländern zu Wort kommen lässt. Dieser macht das Thema anschaulich. Die Moderatoren greifen für "Machtprobe" auch auf das F.A.Z. eigene Korrespondentennetz zurück, das mit mehr als 30 angestellten Korrespondenten zum größten der deutschen Medienlandschaft gehört, und lassen ihre Kollegen mit ihrer persönlichen Analyse und Einschätzung zu Wort kommen. Der Co-Moderator nimmt die Rolle des Zuhörers ein, fragt nach und fasst zusammen. So wird die Recherche in Form eines entspannten Gesprächs unterhaltsam und mit einem klaren Spannungsbogen erzählt. Dauergast im Podcast ist der ehemalige F.A.Z.-Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger, der im letzten Viertel der Sendung mit den beiden Hosts die geopolitischen Zusammenhänge erörtert und analysiert.Zunächst als sechsteilige Serie gestartet, ist "Machtprobe - der F.A.Z. Auslandspodcast" nach dem großen Erfolg nun für alle Auslandsinteressierte, Beobachter der internationalen Politik und Weltenbummler als eigenständiger Podcast hier auf FAZ.NET (https://www.faz.net/podcasts) und auf Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/de/podcast/machtprobe-der-f-a-z-auslandspodcast/id1683776192), Amazon Music (https://music.amazon.de/podcasts/2a8b3576-32fe-435d-8f90-c45db5d2924a/machtprobe-%E2%80%93-der-f-a-z-auslandspodcast), Spotify (https://open.spotify.com/show/1uar94IyLzkgkssNudZcvo) und Deezer (https://www.deezer.com/de/show/5979207) abrufbar.Pressekontakt:Marija JovanovicSenior Referentin UnternehmenskommunikationFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon: +49 69 75 91-1701E-Mail: m.jovanovic@faz.dewww.frankfurterallgemeine.dewww.faz.netOriginal-Content von: FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33296/5497116