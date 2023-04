Geringere Absatzmengen sind wichtigster Grund für die rückläufige Entwicklung, so der Konzern - auch bei Solarsilizium. So sank der Umsatz im Polysilizium-Geschäft in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 16 Prozent.Der Wacker-Konzern hat das erste Quartal 2023 mit einem Umsatz von 1,74 Milliarden Euro abgeschlossen, ein Minus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Noch viel größer war der prozentuale Gewinnrückgang: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt bei 281 Millionen Euro, 56 Prozent weniger als in den ersten drei Monaten 2022. Als wichtigsten Grund ...

