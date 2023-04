NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni nach einer Senkung der operativen Gewinnprognose für 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Giacomo Romeo wollte diesem Schritt in einer am Freitag vorliegenden Studie allerdings nicht zu viel Gewicht beimessen. Der Senkung des Gewinnziels lägen eher schwächere gesamtwirtschaftliche Annahmen - für den Gasmarkt und für Wechselkurse - zugrunde als operative Faktoren./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2023 / 03:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2023 / 03:24 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003132476