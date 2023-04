FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag nach einer Flut von Konjunkturdaten deutlich zugelegt. Bis zum Mittag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,66 Prozent auf 134,85 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,38 Prozent. In allen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

Am Vormittag wurde in der Eurozone eine Vielzahl von Konjunkturdaten veröffentlicht. Die deutsche Wirtschaft ist nach einem kraftlosen Jahresstart im Winter knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte im ersten Quartal, während Volkswirte einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet hatten. "Die Rezession konnte gerade nochmal abgesagt werden", analysierte Dekabank-Experte Andreas Scheuerle. "Nach wie vor befindet sich der private Konsum in einer schwierigen Lage." In der Eurozone insgesamt wuchs die Wirtschaft um 0,1 Prozent.

Zudem steht die Entwicklung der Verbraucherpreise im Blick. So hat sich in Frankreich die Inflation im April überraschend verstärkt. Auch in Spanien legte die Rate zu. Mit Spannung erwartet werden die Zahlen zu den deutschen Verbraucherpreisen im April erwartet. Die bereits veröffentlichten Zahlen aus einzelnen Bundesländern deuten auf einen Rückgang der Inflationsrate hin. Die deutschen Einfuhrpreise sind unterdessen im März erstmals seit zwei Jahren im Jahresvergleich gefallen.

In den USA stehen am Nachmittag Daten zu den Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte an. Gleichzeitig wird der Preisindikator PCE veröffentlicht. Die US-Notenbank Fed orientiert sich bei ihrer Geldpolitik an dem PCE./jsl/jkr/mis