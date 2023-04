NARVIK, Norwegen, April 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TECO 2030 (OSE: TECO, OTCQX: TECFF, ISIN: NO0010887516), ein führender Anbieter von Brennstoffzellentechnologie, hat den Beginn der manuellen Herstellung von Brennstoffzellenstapeln in seinem Innovationszentrum in Narvik, Norwegen, bekanntgegeben.



Die manuelle Herstellung von Brennstoffzellenstapeln ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Kommerzialisierung der Brennstoffzellentechnologie von TECO 2030. Die Brennstoffzellenstapel sind das Herzstück des Wasserstoff-Brennstoffzellensystems von TECO 2030, das sauberen, effizienten und zuverlässigen Strom für maritime und landgestützte Anwendungen liefern wird.

Das Innovationszentrum von TECO 2030 in Narvik ist eine hochmoderne Einrichtung mit fortschrittlichen Fertigungsanlagen und hochqualifizierten Technikern. In der Einrichtung werden zunächst kleine Mengen an Brennstoffzellenstapeln produziert. Später wird das Volumen mit der Lieferung der Produktionsanlagen von thyssenkrupp Automation Engineering aufgestockt, um die wachsende Nachfrage nach Brennstoffzellentechnologie in der Schifffahrts- und Schwerlastindustrie zu decken.

"Darauf haben wir seit dem Beginn des Entwicklungsprozesses gewartet. Ich freue mich, den Beginn der manuellen Herstellung von Brennstoffzellenstapeln in unserem Innovationszentrum in Narvik ankündigen zu können", so Tore Enger, Group CEO von TECO 2030. "Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur Kommerzialisierung unserer Brennstoffzellentechnologie, die eine saubere und nachhaltige Alternative zu herkömmlichen fossilen Brennstoffen darstellt."

Die Brennstoffzellentechnologie von TECO 2030 wurde von Grund auf für den Einsatz in der Schifffahrt entwickelt und unterliegt strengen Klassifikationszulassungen. Das System wurde entwickelt, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren und die Energieeffizienz in verschiedenen Anwendungen zu verbessern, darunter im Seeverkehr, bei der Stromerzeugung und im Schwerlastverkehr.

Mit dem Start der manuellen Herstellung von Brennstoffzellenstapeln ist TECO 2030 auf dem besten Weg, seine Verpflichtung zu erfüllen, Schiffseignern auf der ganzen Welt zuverlässige, kosteneffiziente und nachhaltige Lösungen anzubieten und dazu beizutragen, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und den Klimawandel in energieintensiven Industrien zu bekämpfen.

Kontakt:

Tore Enger, Group CEO, +47 920 83 800, tore.enger@teco2030.no

Über TECO 2030 ASA:

TECO 2030 baut in Narvik, Norwegen, Europas erste Giga-Produktionsanlage für Wasserstoff-PEM-Brennstoffzellenstapel und -module auf. Die Produktionskapazitäten werden während des gesamten Jahres 2023 und bis Anfang 2024 aufgebaut, wobei eine Produktionskapazität von 120 MW an Brennstoffzellen im Jahr 2024, 400 MW im Jahr 2025 und 1,6 GW im Jahr 2030 angestrebt wird.

TECO 2030 ist ein norwegisches Clean-Tech-Unternehmen, das emissionsfreie Technologien für die Schifffahrt und die Schwerindustrie entwickelt. Wir entwickeln PEM-Wasserstoff-Brennstoffzellenstapel und PEM-Wasserstoff-Brennstoffzellenmodule, die es Schiffen und anderen Schwerlastanwendungen ermöglichen, emissionsfrei zu werden. Das Unternehmen ist an der Euronext Growth an der Osloer Börse unter dem Kürzel TECO und in New York an der OTCQX unter dem Kürzel TECFF notiert. TECO2030 ist ein Spin-Off der TECO Maritime Group, einer Gruppe, die seit 1994 Technologien und Dienstleistungen für die globale Schifffahrtsindustrie anbietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.teco2030.no.

