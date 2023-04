Sofern wir am 2. Mai keine extrem positiven VPI-Daten und eine erfreuliche Erhebung zur Kreditvergabe der Banken erhalten, ist eine Anhebung um 25 Basispunkte mit dem Hinweis auf weitere Zinserhöhungen das wahrscheinlichste Resultat der EZB-Sitzung in der kommenden Woche. Tomasz Wieladek, Chief European Economist bei T. Rowe Price, kommentiert die bevorstehende EZB-Sitzung am 4. Mai: Die EZB wird ...

