Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4241/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/52 geht es um den Ultimo-Handel April, zu Mittag mit AT&S in Front, dann habe ich Jubiläen von Polytec und RBI. Die Oberbank-Vorstände werden in wenigen Tagen zum 25.10.2022 befragt werden, es geht um eine Aktientransaktion. Ich frage nur nach "warum nicht ATXPrime, Oberbank?". Zahlen gibt es von Palfinger, Erste Group, News von Agrana, FMA und eine Auszeichnung für die Republik Österreich, dazu Research zu Andritz, AT&S, RBI. Und das angekündigte leiwande ...

