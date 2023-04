DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: Wegen des Feiertags zum ersten Mai ruht der Börsenhandel in Belgien, China, Deutschland (Aktien), Deutschland (Eurex), Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Südkorea.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:55 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.138,25 -0,4% +6,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.193,25 -0,3% +18,4% Euro-Stoxx-50 4.314,34 -1,0% +13,7% Stoxx-50 4.016,46 -0,3% +10,0% DAX 15.732,30 -0,4% +13,0% FTSE 7.808,63 -0,3% +5,1% CAC 7.419,28 -0,9% +14,6% Nikkei-225 28.856,44 +1,4% +10,6% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 134,92 +0,99

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,00 74,76 +0,3% +0,24 -6,5% Brent/ICE 78,86 78,37 +0,6% +0,49 -7,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,83 39,20 +1,6% +0,63 -49,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.983,41 1.987,58 -0,2% -4,17 +8,8% Silber (Spot) 24,86 24,98 -0,5% -0,12 +3,7% Platin (Spot) 1.068,70 1.082,00 -1,2% -13,30 +0,1% Kupfer-Future 3,87 3,86 +0,3% +0,01 +1,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Ölpreis zeigt sich am Freitag leicht im Plus. Auf Wochensicht ist er aber deutlich zurückgefallen und hat die Gewinne abgegeben, die er nach der Ankündigung von Fördermengenkürzungen der Opec+ eingefahren hatte. Händler verweisen auf Konjunktur- und Nachfragesorgen.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen dürften die Anleger vor dem Wochenende einen kleinen Teil der kräftigen Kursgewinne vom Vortag mitnehmen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten einen etwas leichteren Start in den Freitagshandel an. Nachdem in den vergangenen Tagen mehrere Technologiegiganten mit ihren Zahlenausweisen positiv überrascht hatten, versetzte Amazon der guten Stimmung einen Dämpfer. Bei der Vorlage von starken Zahlen zum ersten Quartal nach Börsenschluss am Donnerstag teilte der Online-Händler mit, dass sich das Umsatzwachstum der Sparte Amazon Web Services (AWS) im laufenden Quartal verlangsamt habe. Die Aktie sinkt im vorbörslichen Handel um rund 1 Prozent.

Auch andere Unternehmen aus dem Internetsektor enttäuschten: Eine pessimistische Prognose drückt den Kurs von Pinterest um 14,2 Prozent. Die Snapchat-Mutter Snap (-18,5%) verfehlte mit dem Umsatz die Erwartungen des Marktes. Positiv werden dagegen die Zahlen von Intel (+4,1%) aufgenommen. Der Chiphersteller hat die Erwartungen von Analysten übertroffen.

Die Bilanzsaison muss sich allerdings die Aufmerksamkeit der Anleger mit einer Fülle von Konjunkturdaten teilen. Im Blick stehen vor allem die Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben aus dem März und hier besonders der PCE-Preisindex. Dieser ist ein von der US-Notenbank favorisierter Inflationsmaßstab.

Veröffentlicht werden ferner der Arbeitskostenindex aus dem ersten Quartal, der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago für April und der von der Universität Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung, ebenfalls für April.

Die Gefahr einer Bankenkrise bleibt derweil ebenfalls Thema am Markt. Im vorbörslichen Handel am Freitag legen die Aktien der angeschlagenen Regionalbank First Republic Bank um fast 10 Prozent zu. Auf Wochensicht steht allerdings ein Minus von 55 Prozent zu Buche. Wie Reuters berichtet, haben US-Behörden Verhandlungen mit anderen Banken und Private-Equity-Gesellschaften über eine Rettung der First Republic aufgenommen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q

17:45 DE/Varta AG, ausführliches Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitskostenindex 1Q PROGNOSE: +1,0% gg Vq zuvor: +1,0% gg Vq 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen März Persönliche Ausgaben PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/ +4,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/ +4,6% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago April PROGNOSE: 43,5 zuvor: 43,8 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) April PROGNOSE: 63,5 1. Umfrage: 63,5 zuvor: 62,0

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Verunsichert sind die Anleger unter anderem wegen der neuen deutschen Wirtschaftsdaten. Mit der schwarzen Null beim Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal wurde eine technische Rezession zwar zunächst vermieden. Die deutsche Wirtschaft befindet sich für Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank, auf einem Ritt auf der Rasierklinge zwischen Rezession und Stagnation. Akzente setzt auch weiter die Berichtssaison, nachdem die großen US-Technologiewerte mehrheitlich mit den Quartalszahlen überzeugt haben. Positiv wird der Ausblick von Covestro (+6,2%) gewertet. Die Erstquartalszahlen von Eni (-0,5%) sind deutlich über den Erwartungen ausgefallen. Trotzdem fällt der Kurs mit schwächeren Ölwerten. Mercedes-Benz geben trotz eines optimistischeren Ausblicks 0,9 Prozent nach. An der Börse wird gefragt, ob sich der starke Jahresauftakt wiederholen lasse. Von daher könnte das Aufwärtspotenzial begrenzt sein, heißt es. Deutsche Börse erholen sich von dem Abverkauf des Vortages nach der Übernahme von Simcorp nun um 2,4 Prozent. Für Remy Cointreau geht es um 9,8 Prozent nach unten, nachdem der französische Cognac-Hersteller für das kommende Jahr stabile organische Umsätze und eine unveränderte Rentabilität in Aussicht gestellt hat. Dies ist nach Meinung von Analysten deutlich schlechter als erwartet. Numis springen in London um 67 Prozent, beflügelt durch das Gebot der Deutschen Bank (+1,1%). Trotz guter Geschäftszahlen geben Fuchs Petrolub 3,4 Prozent ab. Der Ausblick wird derweil als konservativ eingestuft. "Die 2022er-Zahlen sind wie erwartet schwach ausgefallen", so ein Aktienhändler mit einem Blick auf das Ergebnis von Prosiebensat1 (-17%). Im Handel wird auf die deutlich zusammengestrichene Dividende verwiesen. Verbio brechen um weitere 14 Prozent ein. Das Unternehmen hat die Prognose gesenkt. Und Varta leiden mit einem Minus von 7 Prozent unter einer weiteren Umsatzwarnung. Dagegen steigen Bilfinger um 8,1 Prozent auf 39,50 Euro. Die LBBW hat das Kursziel auf 45 von 33 Euro erhöht, die UBS auf 40 von 28 Euro.

DEVISEN

KAPSC Devisen-Tabelle Excel Sheet einfügen DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:36 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0984 -0,4% 1,1015 1,1018 +2,6% EUR/JPY 149,49 +1,3% 149,09 147,64 +6,5% EUR/CHF 0,9838 -0,1% 0,9852 0,9870 -0,6% EUR/GBP 0,8815 -0,1% 0,8828 0,8826 -0,4% USD/JPY 136,10 +1,6% 135,35 134,00 +3,8% GBP/USD 1,2460 -0,3% 1,2477 1,2480 +3,0% USD/CNH (Offshore) 6,9301 -0,0% 6,9264 6,9376 +0,0% Bitcoin BTC/USD 29.296,96 -1,2% 29.442,26 29.048,02 +76,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Yen baut seine Verluste im Tagesverlauf weiter aus und notiert zum Dollar auf dem niedrigsten Stand seit rund sieben Wochen. Auslöser der Schwäche ist, dass die Bank of Japan (BoJ) nach ihren zweitägigen Beratungen ihren lockeren geldpolitischen Kurs bestätigt hat, obwohl sie zugleich die Inflationsprognose anhob. Dazu kündigte sie eine Phase von einem Jahr bis 18 Monaten an, in der die Geldpolitik überprüft werden solle. Der Dollar wird derweil von Zinserhöhungspekulationen gestützt. Die aktuelle Datenlage habe die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung durch die Fed eher gestärkt, heißt es im Handel. Zwar sei das US-BIP auf den ersten Blick schwach ausgefallen, aber die Konsumausgaben blieben stark, urteilt Corpay-Analyst Karl Schamotta. Zudem gebe es erste Anzeichen, dass die Unterstützungsmaßnahmen für Arbeitslose sänken. Dies untermauere eine weiterhin starke Wachstumsdynamik der US-Wirtschaft und spreche für ein Kurshalten im Zinserhöhungszyklus.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach äußerst starken Vorgaben der Wall Street sind die Börsen in Ostasien und Australien aufwärts gelaufen. In den USA stützten starke Geschäftszahlen von US-Technologiegiganten. Allmählich macht sich aber auch Vorsicht vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank kommende Woche breit, bei der mit einer Anhebung um 25 Basispunkte gerechnet wird. Dem japanischen Aktienmarkt halfen starke Unternehmenszahlen und ein schwacher Yen nach oben. So sprangen Makita um 20 Prozent mit der Aussage, dass der Geschäftsjahresgewinn sich mehr als verdoppeln dürfte. Kansai Electric Power verteuerten sich um 9,6 Prozent, das Unternehmen rechnet mit einem deutlichen Gewinnplus. Kikkoman stiegen mit einem 12-prozentigen Gewinnwachstum um knapp 12 Prozent. Auch in Schanghai wurde der Leitindex von starken Unternehmenszahlen beflügelt. So stiegen die Aktien des Apple-Vertragsverfertigers Luxshare Precision nach guten Ergebnissen um 5,8 Prozent. Die Aktie des Elektroautobauers BYD verlor dagegen 0,8 Prozent. Das Unternehmen hat im Jahresvergleich den Gewinn gesteigert, nicht aber gegenüber dem Vorquartal. Nach der jüngsten Volatilität führten die Softwareproduzenten nun den Markt an: Beijing Kingsoft gewannen 1,2 und Yonyou Network Technology 0,9 Prozent. In Seoul stiegen Samsung Electronics nach den Zahlen am Vortag um 1,1 Prozent. KB Financial Group gewannen 2,2 Prozent nach Ergebniszahlen über Erwarten.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt präsentieren sich am Freitagvormittag wenig verändert. Im Blick steht die Bekanntgabe der deutschen Verbraucherpreise am Nachmittag. Stärkere Abweichungen in die eine oder andere Richtung könnten für Bewegung an den Märkten sorgen. Erwartet wird ein Anstieg der Verbraucherpreise im April von 7,3 Prozent gegenüber Vorjahr. Aus Nordrhein-Westfalen kommen derweil ermutigende Signale. Denn die Verbraucherpreise aus dem einwohnerstärksten Bundesland blieben auf Jahressicht unter der Bundesprognose.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BAYER

Deutsche Fondsgesellschaften wollen den Bayer-Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann auf der Hauptversammlung nicht erneut in das Aufsichtsgremium wählen. Die Fondsgesellschaften DWS und Deka Investment kündigten an, wegen Ämterhäufung gegen seine Wiederwahl zu stimmen. Union Investment hatte dies schon im März angekündigt.

DAIMLER TRUCK

will in den USA bei Elektrolastern mit einer neuen Marke antreten. Die mittelschweren E-Trucks der Klasse 4-5 sollen unter der Marke Rizon angeboten werden.

DEUTSCHE BANK

will das britische Broker- und Beratungshaus Numis für etwa 410 Millionen Pfund übernehmen. Die Transaktion biete der Bank die Gelegenheit, ihre Strategie als Globale Hausbank zu beschleunigen. Das bestehende Corporate-Finance-Geschäft der Deutschen Bank in Großbritannien und Irland soll mit Numis fusioniert werden, um eine führende britische Investmentbank zu bilden.

KLÖCKNER & CO

Die Resonanz auf das Übernahmeangebot der Holding des Großaktionärs Friedhelm Loh für weitere Aktien der Klöckner & Co SE ist bislang überschaubar. Die Annahmequote liege nach Ablauf der ersten Annahmefrist bei 2,77 Prozent, teilte das Übernahmevehikel für den Stahlhändler, die Swoctem GmbH, mit. Eine weitere Annahmefrist läuft nun bis zum 12. Mai.

TUI

hat die Finanzhilfen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) wie geplant vollständig zurückgezahlt und zudem den Rahmen der nicht gezogenen Kreditlinie der KfW deutlich von zuletzt 2,1 Milliarden Euro auf 1,1 Milliarden Euro reduziert.

EXASOL

hat im ersten Quartal von einem guten US-Geschäft profitiert. Das Unternehmen steigerte den Umsatz und verringerte den operativen Verlust. Die Prognose für das Gesamtjahr hat weiterhin Bestand.

KUKA

hat im abgelaufenen Jahr den operativen Gewinn fast verdoppelt sowie Umsatz und Auftragseingang prozentual zweistellig gesteigert. Die Ende Oktober angehobene Umsatzprognose übertraf der Augsburger Robotikhersteller, der zum chinesischen Konzern Midea gehört. Auch das erste Quartal sei gut angelaufen.

STRATEC

hat im ersten Quartal Gewinnrückgänge überproportional zum Umsatzminus verzeichnet und will kurzfristig mit einem "Ergebnisverbesserungsprogramm" bei Personal, Sachkosten und Preissteigerungen gegensteuern. Im Bereich Personal plant das Unternehmen einen "temporären und partiellen Einstellungsstopp sowie Neuallokationen von Ressourcen", jedoch "kein Programm zum Stellenabbau".

CHEVRON

Der Gewinn der Chevron Corp ist im ersten Quartal um 5 Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar gestiegen. Höhere Raffineriemargen machten die geringeren Energiepreise und die anhaltende Kosteninflation mehr als wett, wie der Energiekonzern mitteilte.

ENI

hat im ersten Quartal vor allem wegen eines schwächeren Preisumfelds weniger verdient als im Vorjahresquartal. Die Produktion erholte sich jedoch, und das Gas- und Flüssiggasgeschäft entwickelte sich stark.

EDF

im ersten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und dabei unter anderem von höheren Verkaufspreisen für Elektrizität und Gas sowie von seiner Handelssparte profitiert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der französische Energieversorger.

NATWEST

hält trotz deutlicher Steigerungen bei operativem Gewinn und Erträgen im Auftaktquartal an der Prognose für das Gesamtjahr fest.

VARTA

hat seine Umsatzprognose gesenkt und rechnet für das Geschäftsjahr 2023 nun mit Erlösen zwischen 820 und 870 Millionen Euro. Zuvor hatte die Prognosespanne bei 850 bis 880 Millionen Euro gelegen. Grund für die niedrigere Umsatzerwartung sei eine unsichere Marktentwicklung.

VISSMANN

Die Familie Viessmann erhält einem Zeitungsbericht zufolge für den Verkauf des Geschäftsbereichs Klimalösungen an Carrier Global eine Beteiligung von rund 7 Prozent der Aktien an dem US-Unternehmen. Dies berichtet das Handelsblatt mit Verweis auf zwei mit der Sache vertraute Personen. Viessmann selbst hatte bisher nur mitgeteilt, 20 Prozent des Kaufpreises von rund 12 Milliarden Euro in Aktien an Carrier zu erhalten.

ERSTE GROUP

hat im Auftaktquartal von den höheren Zinsen und einem starken Handelsergebnis profitiert. Der Gewinn legte kräftig zu. Zudem erhöhte die österreichische Bank die Ertragsprognose für das Gesamtjahr.

OMV

hat im ersten Quartal deutlich weniger verdient und erklärt, dass die Produktion im Gesamtjahr 2023 geringer ausfallen wird als 2022.

PRUDENTIAL

hat im ersten Quartal den Umsatz signifikant gesteigert und den Angaben zufolge von der Lockerung der coronabedingten Restriktionen in China profitiert.

REMY COINTREAU

hat seinen Umsatz im Schlussquartal und im vergangenen Geschäftsjahr deutlich gesteigert. Für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 geht der Konzern von einer insgesamt stabilen Entwicklung aus.

SONY

hat in seinem vierten Geschäftsquartal den Gewinn um 15 Prozent gesteigert. Höhere Erträge aus den Bereichen Bildsensoren und Musik glichen eine schwächere Entwicklung in den Bereichen Spiele und Unterhaltungstechnik aus.

STELLANTIS

sichert sich mit einer Beteiligung Zugang zu bestimmten Rohstoffen wie Nickel- und Kobaltsulfat in Batteriequalität. Der Konzern übernimmt für 9,2 Millionen Euro eine Beteiligung von 11,5 Prozent an dem australischen Bergbauunternehmen Alliance Nickel. Zudem haben beide Firmen eine Abnahmevereinbarung über fünf Jahre geschlossen.

