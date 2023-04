Berlin/London - Die britische Ex-Premierministerin Margaret Thatcher hat die Anerkennung der Unabhängigkeit Sloweniens und Kroatiens 1991 durch Hans-Dietrich Genscher (FDP) befürwortet. Der Außenminister habe "in Jugoslawien von Anfang an recht gehabt", sagte sie dem deutschen Botschafter in London im Mai 1992, wie aus einem vertraulichen Papier hervorgeht, über das der "Spiegel" berichtet.



Darauf habe sie auch den britischen Außenminister "mehrfach hingewiesen". Der Westen müsse "dem Blutvergießen Einhalt gebieten", so Thatcher. Der entsprechende Vermerk wurde nun vom Institut für Zeitgeschichte veröffentlicht. Genschers Entschluss zur Anerkennung der Unabhängigkeit gilt unter Kritikern als großer Fehler.



Das Vorpreschen habe zur Eskalation der Jugoslawienkriege beigetragen. Die EG-Partner waren damals dem deutschen Kurs gefolgt. Genscher erklärte später, die Anerkennung habe Belgrads Machthaber Slobodan Miloševic dazu gebracht, die Kriege gegen Kroatien und Slowenien zu beenden.