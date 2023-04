DJ PTA-Adhoc: CLEEN Energy AG: Kernaktionäre unterstützen CLEEN Energy AG und entspannen die schwierige bilanzielle und finanzielle Lage

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Haag (pta/28.04.2023/13:25) - Die CLEEN Energy AG konnte im Geschäftsjahr 2022 etliche Projekte für die Entwicklung von PV-Anlagen für sich gewinnen, deren Umsetzung einen erheblichen Finanzierungsbedarf erfordern. Das Geschäftsjahr 2022 war geprägt von einer weiteren massiven Umsatzsteigerung, welche vor allem durch den Bau und den Verkauf von Photovoltaikanlagen sowie dem Verkauf von Solarmodulen erreicht wurde.

Die schwache Ergebnissituation sowie große Anschaffungen und fehlende Kundenzahlungen führten im ersten Quartal 2023 zu einer angespannten Liquiditätssituation, an deren Lösung intensiv gearbeitet wurde.

Eine Investorengruppe erwirbt die CLEEN Energy Hyperion GmbH, in der Bestandsanlagen in Deutschland enthalten sind. Daraus resultiert eine wesentliche Gesundung der Finanzierungsstruktur der CLEEN Energy AG, da rund 2,7 Mio. Euro zur Bedienung kurzfristiger Verbindlichkeiten verwendet werden. Die Transaktion unterliegt formellen aufschiebenden Bedingungen, mit deren Eintritt im Lauf des Monat Mai 2023 gerechnet wird.

Eine andere Investorengruppe rund um Michael Altrichter beteiligt sich zu 49% an der CLEEN Energy Helios GmbH, in der sich alle wesentlichen nationalen und internationalen Projektrechte befinden. Damit gewinnt die CLEEN Energy AG starke Partner, mit denen nun gemeinsam Projekte weiterentwickelt, umgesetzt bzw. teilweise verkauft werden. Die CLEEN Energy AG erhält somit einerseits Liquidität sowie andererseits Partner für die weitere Finanzierung ihrer Projekte. Durch diese Transaktion fließen der CLEEN Energy AG rund EUR 1,6 Mio. Euro an frischem Kapital zu; das Eigenkapital in 2023 wird somit gestärkt. Zusammen mit weiteren Maßnahmen konnten kurzfristig fällige Verbindlichkeiten in Höhe von 8,2 Mio Euro in eine fristenkongruente und nachhaltige Finanzierungsstruktur gebracht werden.

Im Rahmen dieser Gesamtlösung wurden Solarpaneele an den Verkäufer zurückgestellt, was zu einer Abwertung des Vorratsvermögens zum Bilanzstichtag in Höhe von TEUR 819. Dies führte schlussendlich dazu, dass die bilanzielle Eigenmittelquote im Einzelabschluss unter 8% gefallen ist (zum 31.12.2022: rund 5%). In Zusammenschau mit der fiktiven Schuldentilgungsdauer, die größer ist als 15 Jahre, führte dies zur Vermutung eines Reorganisationsbedarfes. Aufgrund des positiven Ausblickes für 2023 und der bereits vorgenommenen Strukturmaßnahmen wird jedoch kein Reorganisationsverfahren einzuleiten sein.

Im Konzern (nach IFRS) erwirtschaftet die CLEEN Energy Gruppe einen Umsatz in Höhe von TEUR 12.810 bzw. eine Betriebsleistung in Höhe von TEUR 14.313 und konnte somit das Vorjahr nahezu verdreifachen. Aufgrund von negativen Ergebniseffekten verschlechtert sich das Konzern-EBIT zum Stichtag 31.12.2022 auf TEUR -7.877 (bisher ist man von einem Konzern-EBIT von TEUR -6.371 ausgegangen). Die Konzerneigenkapitalquote verbesserte sich von -17,3 % auf -12,78 %, bleibt aber weiterhin negativ.

Der Jahresfinanzbericht 2022 wird am 30. April 2023 veröffentlicht. Der Wirtschaftsprüfer beabsichtigt, einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit Hinweis auf wesentliche Unsicherheiten in Bezug auf die Unternehmensfortführung zu erteilen.

Diese Mitteilung dient Informationszwecken. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf von Wertpapieren der CLEEN Energy AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, Südafrika, Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine Aufforderung gesetzlich unzulässig ist, dar.

Aussender: CLEEN Energy AG Adresse: Höllriglstraße 8a, 3350 Haag Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Muntean Tel.: +43 7434 93 080 500 E-Mail: ir@cleen-energy.com Website: www.cleen-energy.com

ISIN(s): AT0000A1PY49 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

