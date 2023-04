DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation in Bundesländer lässt im April leicht nach

Der Preisauftrieb hat in einer Reihe von Bundesländern im April leicht nachgelassen. So sank zum Beispiel die jährliche Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen (NRW) auf 6,8 von 6,9 Prozent im Vormonat, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Besonders deutlich waren die Rückgänge in Baden-Württemberg auf 7,3 von 7,8 Prozent und in Sachsen auf 7,6 von 8,3 Prozent. Im Monatvergleich erhöhten sich die Verbraucherpreise in NRW um 0,5 Prozent, nach einer Steigerung um 0,6 Prozent im März. Für Gesamtdeutschland erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,5 (Vormonat: 0,8) Prozent gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 7,3 (7,4) Prozent sinken.

Deutsches BIP stagniert im 1. Quartal - 4Q nach unten revidiert

Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal 2023 entgegen den Erwartungen nicht gewachsen. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stagnierte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) saisonbereinigt auf dem Niveau des Vorquartals und lag kalenderbereinigt um 0,1 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen Zuwachsraten von 0,2 bzw 0,3 Prozent prognostiziert. Im vierten Quartal war das BIP nach revidierten Angaben um 0,5 (vorläufig: 0,4) Prozent zurückgegangen.

Commerzbank: Deutsches BIP im 1Q mit schwarzer Null

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer macht darauf aufmerksam, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal genau genommen nicht stagniert hat. "Die Veränderungsrate beträgt 0,047 Prozent, was die Wiesbadener Statistiker auf 0,0 Prozent runden", schreibt Krämer in einem Kommentar. Das in den letzten Monaten deutlich gestiegene Ifo-Geschäftsklima spreche dafür, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal etwas wachsen werde.

IfW: Wirtschaft hat Talsohle erreicht, weitere Aussichten verhalten

Das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) erwartet nach der Stagnation des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ersten Quartal eine weiter gedämpfte Wirtschaftsentwicklung. "Die deutsche Wirtschaft hat die Talsohle infolge der Energiekrise wohl erreicht, und die Wirtschaftsleistung dürfte bald wieder steigen", sagte Nils Jannsen, Leiter Konjunktur Deutschland am IfW. Insbesondere die Industrie habe ihre Produktion im ersten Quartal wohl deutlich ausgeweitet. Die privaten Konsumausgaben seien dagegen abermals zurückgegangen und hätten einem stärkeren Anstieg der Wirtschaftsleistung entgegengestanden.

VP Bank: Deutschland an der Grenze zur Rezession

Thomas Gitzel, der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, sieht Deutschland nach einer Stagnation des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ersten Quartal "an der Grenze zur Rezession". "Die hohen Inflationsraten zeigen beim privaten Konsum ihr hässliches Gesicht. Zwar ist im Dienstleistungssektor eine Normalisierung erkennbar, doch der Wareneinzelhandel leidet", schreibt Gitzel in einem Kommentar. Die Einzelhandelsumsätze brächen in realer Betrachtung so stark ein wie es zuletzt in der ersten Hälfte der 1980er Jahre. In den nächsten Quartalen wird es nach Gitzels Meinung "immer deutlicher in Richtung Rezession gehen".

Dekabank: Deutscher Konsum dürfte wieder erstarken

Dekabank-Volkswirt Andreas Scheuerle findet die Stagnation des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ersten Quartal angesichts starker Konjunkturdaten für Januar und Februar enttäuschend - sieht aber Licht am Horizont. "Besserung ist in Sicht. Perspektivisch werden die abklingende Inflation und die üppigen Lohnzuwächse den Konsum wieder reanimieren", schreibt er in einem Kommentar. Im ersten Quartal sei dieser von der hohen Inflation und einem ins vierte Quartal vorgezogenen Kauf von Hybrid- und Elektrofahrzeugen belastet worden.

Union Investment: Deutsche Wirtschaft erholt sich im 2Q

Union-Investment-Chefvolkswirt Jörg Zeuner rechnet damit, dass eine raschere Abarbeitung von Auftragsbeständen und ein dynamischeres Wachstum in China die deutsche Konjunktur stützen werden. "Deshalb, und darauf deuten Frühindikatoren wie etwa das Ifo-Geschäftsklima hin, könnte die Dynamik mit Blick auf das zweite Quartal durchaus zulegen", schreibt Zeuner in einem Kommentar zur überraschenden Stagnation des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ersten Quartal.

ZEW: Krise im Bankensektor hat kurzfristige und moderate Einflüsse

Die Auswirkungen der Unruhen im Bankensektor werden nach Einschätzung von Finanzmarktexperten als kurzfristig und moderat eingeschätzt. Die Zentralbanken der USA und der Eurozone könnten aber eine weniger aggressive Geldpolitik einschlagen, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mit Verweis auf seinen Finanzmarkttest vom April erklärte. Die Finanzexperte erwarten für die kommenden sechs Monate leicht negative Auswirkungen und auf Sicht von zwei Jahren keine Folgen für Deutschland, den Euroraum und die USA. Die 172 Experten wurden von Forschern des ZEW nach kurz- und langfristigen Auswirkungen der aktuellen Krise im Bankensektor befragt.

Deutsche Arbeitslosenzahl steigt im April stärker als erwartet

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im April deutlicher als erwartet gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, erhöhte sich die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 24.000, nachdem sie im März um revidiert 19.000 (vorläufig: 16.000) zugenommen hatte. Die Arbeitslosenquote blieb bei 5,6 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um nur 5.000 prognostiziert und eine unveränderte Quote von 5,6 Prozent.

Euroraum-Wirtschaft wächst im 1. Quartal um 0,1 Prozent

Die Wirtschaft des Euroraums ist im ersten Quartal 2023 wie erwartet leicht gewachsen. Laut Mitteilung von Eurostat stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saisonbereinigt um 0,1 Prozent und lag um 1,3 (Vorquartal: 1,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Plus von 0,1 Prozent auf Quartals- und 1,4 Prozent auf Jahressicht prognostiziert.

Italiens Wirtschaft wächst im ersten Quartal wieder

Die italienische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2023 wieder gewachsen und hat damit eine technische Rezession über den Winter vermieden. Die Industrie profitierte von dem abklingenden Energiepreisschock, und der Dienstleistungssektor hielt sich trotz höherer Zinssätze gut. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Januar bis März um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal, nachdem es von Oktober bis Dezember um 0,1 Prozent geschrumpft war, wie Daten des italienischen Statistikamtes Istat zeigen.

Spaniens BIP übertrifft Erwartungen im ersten Quartal

Die spanische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2023 stärker gewachsen als erwartet. Dies ist ein Zeichen für die Widerstandsfähigkeit zu Beginn des Jahres, da die Inflation nachgelassen hat und die Zinssätze schnell gestiegen sind. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von Januar bis März um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal und beschleunigte sich damit leicht gegenüber der Wachstumsrate von 0,4 Prozent im vierten Quartal 2022, wie vorläufige Daten des Statistikamtes INE zeigten.

HVPI-Inflation in Spanien steigt im April stärker als erwartet

Der Inflationsdruck in Spanien hat im April stärker als erwartet zugenommen. Nach Angaben der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 3,8 Prozent. Im März hatte die Steigerung 3,1 Prozent betragen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für April nur mit einem Anstieg auf 3,5 Prozent gerechnet. In der nationalen Berechnung stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 4,1 Prozent nach 3,3 Prozent im Vormonat.

Ueda: Bank of Japan kann Geldpolitik während Prüfphase ändern

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, hat erklärt, dass die Notenbank in den zwölf bis 18 Monaten, die sie für die Überprüfung ihrer lockeren Geldpolitik benötigt, gegebenenfalls eine Änderung ihrer Politik vornehmen könnte. Ueda bekräftigte jedoch, dass die Lockerung der Geldpolitik vorerst fortgesetzt werden sollte.

Lindner: Kommissionsvorschläge zu Stabilitätspakt nur erster Schritt

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die deutsche Kritik an den Vorschlägen der EU-Kommission für eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts aufrechterhalten und zugleich eine konstruktive Haltung Deutschlands in den Verhandlungen dazu betont. "Gemessen an unserer Anforderung, dass wir ein regelbasiertes System für alle Mitgliedsstaaten haben, das zu einem verlässlichen Pfad des Schuldenabbaus beiträgt, sind die Vorschläge der Kommission nur ein erster Schritt", sagte Lindner bei seinem Eintreffen zu einer informellen EU-Finanzministertagung in Stockholm. Aus deutscher Sicht seien "wichtige weitere Ergänzungen" notwendig.

