Innsbruck (ots) -Förderung von Entrepreneurship, gesellschaftlicher Entwicklung & Good Governance | Stipendium mit Unterstützung des südafrikanischen Unternehmers und ReformersEinmal mehr stärkt MCI | Die Unternehmerische Hochschule® seine internationalen Verbindungen und Strahlkraft: Gemeinsam mit dem südafrikanischen Start-up Unternehmer, Reformer und Staatsmann Herman Mashaba wird das brandneue "Hermann Mashaba Scholarship" ins Leben gerufen, das Studierende aus Südafrika in ihrem Masterstudium am MCI in Innsbruck unterstützen soll.Das attraktive Stipendium richtet sich an Studierende, die sich durch bisherige akademische Leistungen sowie engagierte Studien- und Berufsziele rund um Entrepreneurship, gesellschaftliche Entwicklung und "Good Governance" auszeichnen. In Armut und als Halbwaise aufgewachsen, wurde Herman Mashaba durch die Gründung eines Unternehmens für Haarpflegeprodukte unter der legendären Marke "Black like me" schnell zu einem der erfolgreichsten Unternehmer Südafrikas mit Kultstatus auch in anderen Ländern.In den Jahren 2016 bis 2019 wurde er auf Anhieb und ohne Unterstützung einer politischen Partei zum Bürgermeister der Wirtschaftsmetropole Johannesburg gewählt und ist seither weiterhin politisch aktiv, um Korruption, Kriminalität und soziale Schieflagen zu bekämpfen, die Wirtschaft zu reformieren und Südafrika in die demokratisch geprägte westliche Welt zu integrieren.Mehrere persönliche Vorträge, Online Live-Talks (https://www.ots.at/redirect/mci96) und Workshops mit Studierenden am MCI sowie ein Auftritt beim Südtiroler Wirtschaftsforum 2023 (https://www.ots.at/redirect/mci97) stehen Pate für die langjährige Freundschaft Herman Mashabas mit der Unternehmerischen Hochschule® in Innsbruck, die durch das neue Stipendium weiter vertieft wird.MCI Rektor Andreas Altmann:"Herman Mashaba steht für das, wofür sich auch das MCI einsetzt: Forschung, Bildung, Innovation und Unternehmertum gepaart mit gesellschaftlichem Engagement und sozialer Verantwortung. Vor diesem Hintergrund erfüllt uns die Realisierung des Herman Mashaba Scholarships mit großem Stolz, und wir freuen uns über die Unterstützung und Zusammenarbeit mit dieser großartigen Persönlichkeit, die sich mit bestehenden Zuständen nicht abfinden will."Herman Mashaba, Entrepreneur, Reformer, Staatsmann:"Mit dem MCI ist eine ganz außergewöhnliche Hochschule entstanden, die auch außerhalb Europas wahrgenommen und als beispielgebend angesehen wird. Bildung, Forschung, Innovation und gesellschaftliche Entwicklung neu zu interpretieren, internationale Brücken zu bauen und zum Nutzen des Standorts und seiner Menschen einzusetzen, gelingt hier in beeindruckender Weise. Deshalb engagiere ich mich mit großer Freude mit dem nunmehrigen Stipendium."Mehr Informationen Klicken Sie hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/4951-herman-mashaba-scholarship)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5497237