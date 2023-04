Osnabrück (ots) -Osnabrücker Weihbischof war frühzeitig über Rücktrittsüberlegungen von Bischof Franz-Josef Bode informiertDiözesanadministrator Johannes Wübbe: "Ich habe dem Bischof gewünscht, dass der Papst seinem Wunsch folgt"Osnabrück. Der derzeitige Diözesanadministrator des Bistums Osnabrück, Weihbischof Johannes Wübbe, war offenbar frühzeitig über Rücktrittsüberlegungen von Bischof Franz-Josef Bode informiert. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte Wübbe: "Ich war als einer der Ersten darüber informiert, dass er sich mit diesem Gedanken trägt." Er habe Bode immer so erlebt, dass er sich beraten lasse. "Das war nach der Veröffentlichung des Zwischenberichts der Fall und auch bei der Entscheidung zu seinem Rücktritt", sagte Wübbe. "Er hat länger überlegt und sich mit verschiedenen Menschen auch über den richtigen Zeitpunkt beraten. Auch mir hat er das dann mitgeteilt."Die Entscheidung des Papstes begrüßte Wübbe. Im Interview sagte der Weihbischof: "Der Bischof hat mir von seinem Brief an den Papst erzählt. Der enthielt aus meiner Sicht viele gute Argumente. Ich habe dem Bischof gewünscht, dass der Papst seinem Wunsch folgt."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5497241