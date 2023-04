RoboSense, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen, kündigte heute seine LiDAR-Produkte der M-Serie an, die mehr als 10 namhafte globale Automobilhersteller bei der Präsentation von fast 20 intelligenten Fahrzeugmodellen auf der 20. Shanghai International Automobile Industry Exhibition 2023 (Auto Shanghai 2023) begleitet haben, um dem Publikum die hervorragende Leistung ihrer intelligenten Fahrassistenzsysteme zu präsentieren.

Part of EV models equipped with RoboSense LiDAR showcased at Auto Shanghai 2023 (Photo: Business Wire)

Auf der diesjährigen Shanghai Auto Show stellten mehr als 1.000 Aussteller in 13 Hallen aus, darunter bekannte globale Autofirmen, unabhängige einheimische Automarken, neue Autokonzerne und Automobiltechnologieunternehmen.

Die Sensoren der M-Serie waren die ersten LiDAR-Sensoren der Welt, die für die Massenproduktion in der Automobilindustrie geeignet waren. Sie verwenden eine patentierte, revolutionäre, chipbasierte 2D-Scanlösung, die sich durch höchste Leistung und Zuverlässigkeit auszeichnet.

Laut den Statistiken der Branchenmedien "sind auf der Auto Shanghai 2023 38 Modelle mit LiDAR ausgestattet, von denen RoboSense der größte Gewinner ist, da es der LiDAR-Lieferant für 18 von ihnen ist", darunter die Marken SAIC IM, BYD, XPeng, FAW Hongqi, GWM WEY, Chery Exeed, Geely, GAC Hyper, Lotus, usw. Bis heute hat RoboSense den Zuschlag für die Massenproduktion von LiDAR-Produkten für über 50 Fahrzeugmodelle von 18 Automobilherstellern erhalten.

Unter dem Motto "Embracing the New Era of the Automobile Industry" (Die neue Ära der Automobilindustrie begrüßen) beschleunigt die globale Automobilindustrie ihre Transformation und Modernisierung in Richtung Elektrifizierung und Intelligenz. Vor diesem Hintergrund ist die diesjährige Shanghai Auto Show nicht nur eine konzentrierte Präsentation der Produktstärke für die intelligente Transformation und Modernisierung der globalen Automobilindustrie, sondern auch ein starker Beweis für die Bemühungen von RoboSense, die intelligente Entwicklung der Automobilindustrie zu beschleunigen.

RoboSense hat stark in den Aufbau von Produktentwicklungs- und Testkapazitäten von Weltklasse investiert und gleichzeitig seine globale Präsenz mit operativen Hauptsitzen in Europa und den USA ausgebaut. Das Unternehmen verfügt über ein intelligentes Fertigungssystem in Südchina sowie über das weltweit erste und einzige zertifizierte LiDAR-Labor mit Akkreditierung für die Automobilindustrie, sein vom China National Accreditation Service (CNAS) zertifiziertes LiDAR-Labor mit mehr als 200 fortschrittlichen Prüfgeräten.

Die LiDAR-Technologie der M-Serie von RoboSense hat eine wichtige Rolle bei der intelligenten Transformation der Automobilindustrie gespielt, und die Shanghai Auto Show 2023 hat die hervorragende Leistung der intelligenten Fahrassistenzsysteme demonstriert und den Fortschritt der Branche in Richtung Elektrifizierung und Intelligenz gezeigt.

Über RoboSense (www.robosense.ai):

RoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.) ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen. Sein Portfolio umfasst LiDAR-Sensoren, KI-Algorithmen und IC-Chipsätze und verwandelt herkömmliche 3D-LiDAR-Sensoren in umfassende Systeme zur Datenanalyse und -interpretation.

