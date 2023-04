Am Donnerstagabend hat ProsiebenSat.1 bekannt gegeben, dass die Dividende massiv gekürzt wird. Grund dafür sei die "weiter belastete Geschäftsentwicklung durch den Russland/Ukraine-Krieg beziehungsweise das konjunkturelle Umfeld". Doch nicht nur die Dividende passte das Unternehmen an, auch im Vorstand gab es eine Veränderung.Für das Geschäftsjahr 2022 sollen nur noch fünf Cent je Aktie gezahlt werden. Grund dafür ist, dass das Unternehmen seine Verschuldung begrenzen will. Zum Vergleich: Im Vorjahr ...

