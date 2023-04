Bei Intel läuft es aktuell alles andere als rund: Die Chip-Aktie verzeichnete den höchsten Quartalsverlust der Geschichte. Doch die Intel-Aktie steigt trotzdem. Was ist da los? Nachdem die großen Tech-Unternehmen Alphabet, Amazon und Co durchweg gute Unternehmenszahlen abgeliefert haben, laufen die Geschäfte beim amerikanischen Chiphersteller Intel eher schlecht. Höchster Quartalsverlust der Geschichte Intel hat am Donnerstag nach Börsenschluss ...

