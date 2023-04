Aktionäre des Impfstoff-Herstellers BioNTech benötigen derzeit starke Nerven. Denn die BioNTech-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten per Saldo rund 27% an Wert verloren und notiert aktuell auf dem tiefsten Stand seit 12 Monaten (Schlusskurs gestern: 100,45 Euro). Ob sich der Einstieg in die BioNTech-Aktie jetzt lohnt, oder es evtl. bessere Alternativen gibt, erfahren Sie hier. Pharmabranche...

Den vollständigen Artikel lesen ...