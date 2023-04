Hamburg (ots) -Als Gründer und Geschäftsführer des Kniga Verlags unterstützt Robert Gazke gemeinsam mit seinem Team Autoren, Speaker, Coaches und andere Experten dabei, Bücher zu schreiben, zu veröffentlichen und zu vermarkten, die ihren Status als Profi unterstreichen. Hier erfahren Sie, warum Bücher ein wertvolles Marketinginstrument sind, welche Vorteile sich durch sie bieten und wie man sich mit ihrer Hilfe von seiner Konkurrenz abhebt.Der Markt boomt - und das in allen Bereichen. Immer mehr Menschen treten in die Öffentlichkeit und bieten ihre Dienstleistung oder ihr Wissen für andere an. Umso wichtiger wird es, sich mit seinem Angebot deutlich von seiner Konkurrenz abzuheben. Doch dazu braucht es neben dem Expertenwissen auch geeignete Marketingstrategien, weiß Robert Gazke vom Kniga Verlag. Als besonders dienlich haben sich dabei Bücher erwiesen. Schließlich unterstreichen diese nicht nur die eigene Expertise, sondern schaffen auch Vertrauen bei der Zielgruppe. Auch immer mehr Speaker, Coaches und andere Experten haben das Potenzial des Marketinginstruments Buch erkannt und wollen es auch für sich nutzen. "Im Vergleich zum Buch gibt es keinen schnelleren Weg, um den Expertenstatus zu erlangen und die Zielgruppe mit dem eigenen Wissen zu erreichen", bestätigt Robert Gazke. Der Gründer und Geschäftsführer des renommierten Kniga Verlags spricht aus langjähriger Erfahrung. Schließlich unterstützt er gemeinsam mit seinem Team Autoren, Speaker, Coaches und andere Experten bei ihren Buchprojekten. Dabei deckt Robert Gazke mit dem Kniga Verlag alle Prozesse vom Schreiben über das Veröffentlichen bis hin zur zielgerichteten Vermarktung ab. Er weiß damit, wie wirkungsvoll das Instrument Buch wirklich ist. Im Folgenden hat Robert Gazke verraten, wie Experten im Kniga Verlag ihr Buch einsetzen und von welchen beeindruckenden Vorteilen sie dadurch profitieren.Robert Gazke über die Magie des althergebrachten MediumsMöchte sich jemand als Experte positionieren, braucht es dafür reichlich Erfahrung, gutes Marketing und eine hohe Sichtbarkeit. Auch exzellente Kundenreferenzen sind gefragt. Ohne diese Faktoren bleibt der gewünschte Status als Spezialist unerreichbar. Wer ein Buch veröffentlicht, kann sich diesen jedoch vergleichsweise einfach sichern. Das liegt an der natürlichen Autorität, die das althergebrachte Medium mit sich bringt. Noch immer verbinden Menschen Bücher nämlich mit der Elite in einem Fachbereich, erklärt der Gründer des Kniga Verlags.Dabei gilt die allgemeine Annahme: Wenn Coaches oder Speaker veröffentlicht haben, müssen sie absolute Experten auf ihrem Gebiet sein. Von dieser gesellschaftlichen Wahrnehmung profitieren die Autoren umgehend. Dennoch wird das Buch als Marketinginstrument bis heute massiv unterschätzt. Das bringt für die Experten im Kniga Verlag jedoch einen weiteren Vorteil mit sich: Im Gegensatz zum Instagram-Beitrag oder einem YouTube-Video stellt eine Buchveröffentlichung noch eine Besonderheit dar. Dieser Seltenheitswert hebt die Autoren zusätzlich von ihrer Konkurrenz ab.Kniga Verlag: Warum Bücher im Marketing so mächtig sindNeben dem gesellschaftlichen Ansehen ist der Wert des Wissens extrem kraftvoll, der in einem Buch gebündelt wird. Schließlich lässt es sich ohne umfangreiche Expertise kaum veröffentlichen. Ein eigenes Buch trägt dadurch maßgeblich zur Markenbildung einer einzelnen Person oder eines Unternehmens bei. Das zeigt sich besonders gut, wenn zwei Experten aus einem Fachgebiet direkt miteinander verglichen werden: Jemand mit eigener Buchveröffentlichung ist als Mitglied der Markt-Elite positioniert. Er besitzt daher aufgrund seines Werks automatisch mehr Autorität als die Person ohne Veröffentlichung, so Robert Gazke.Das Experten-Buch funktioniert also auf mehreren Ebenen im Marketing. Beispielsweise beeinflusst es die Wahrnehmung der Kunden. Der Autor wird für sie greifbarer: Schließlich können sie das Buch nicht nur anfassen und lesen, sie lernen außerdem die Ziele und Werte des Autors kennen. So haben sie nach Lesen der Lektüre nicht selten das Gefühl, eine Beziehung zu ihm aufgebaut zu haben. So bietet das Buch weit mehr als einen schlichten Touchpoint im Marketing. Es baut unweigerlich Vertrauen auf und erlaubt es, den Experten hinter den Worten kennenzulernen. Weitere Marketingmaßnahmen werden so oft überflüssig, hält der Gründer des Kniga Verlags fest.Das Buch als enormer Hebel nicht nur für die ReichweiteWenn Coaches oder Speaker ein eigenes Buch online oder im lokalen Buchhandel bewerben, erhöht sich ihre Reichweite enorm. Das ist ein weiterer Vorteil, der häufig von Dauer ist. Zugleich darf der finanzielle Aspekt einer Veröffentlichung nicht unterschätzt werden. Experten erzielen nämlich mit jedem verkauften Werk Umsatz. Das ist auch dann der Fall, wenn ein Interessent noch kein Coaching gebucht oder sich für ein Seminar angemeldet hat.Zusätzlich erreichen Experten mit ihrem Buch Menschen, die sich ihr höherpreisiges Angebot aufgrund der bis dahin fehlenden Vertrauensbasis noch nicht leisten wollen. Die Veröffentlichung kann somit als erste Stufe im Sales-Funnel dienen. Effizienter als mit einem Buch lässt sich Marketing kaum gestalten, weiß Robert Gazke vom Kniga Verlag. Wer das althergebrachte Medium als Marketinginstrument unterschätzt, wird somit in Zukunft wertvolles Potenzial verschenken.Als Autor, Coach oder Speaker möchten Sie noch mehr Vertrauen und Sichtbarkeit bei Ihrer Zielgruppe gewinnen? 