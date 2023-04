VW zeigt sich im Vorfeld der Q1-Zahlen relativ stark

Richard Pfadenhauer,

Die Aktie von VW (Vz.) fährt den übrigen europäischen Autobauern in diesem Jahr noch deutlich hinterher. Maßgeblich dafür verantwortlich ist das schwache Geschäft in China. Dort gingen die Absätze im ersten Quartal 2023 um rund 14,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Das Land der Mitte ist der wachstumsstärkeste Automarkt der Welt. Dort generiert VW die höchsten Margen. Die E-Modelle ID.4, ID.5 und ID.6 kommen jedoch bei den Kunden in Fernost längst nicht so gut an wie die Konkurrenz-Modelle von Tesla oder einheimischen Autobauern wie BYD, Nio oder SAIC. "Den Markt der Mini-Elektrofahrzeuge bedienen wir nicht. Wir werden aber unsere Angebote im Einstiegssegment, zum Beispiel bei kleineren Limousinen ähnlich dem Bora oder kleineren SUVs unterhalb des ID.4, ausbauen," erklärte China-Chef Ralf Brandstätter Mitte Januar. Mitte des Jahres kommt zudem die ID.7-Limousine in China auf den Markt. Der neue Konzernlenker Oliver Blume will zudem rund eine Milliarde in ein neues Entwicklungs- und Innovationszentrum in China investieren, um die Entwicklungszeit neuer Fahrzeuge vorort zu verkürzen. Dank eines starken Wachstums in Westeuropa und den USA konnte die Absatzschwäche in China in Q1 mehr als kompensiert werden. Was das Absatzplus von insgesamt 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum wirklich wert ist, wird sich kommende Woche zeigen. Dann werden die Wolfsburger die Geschäftszahlen für das erste Quartal veröffentlichen. In der abgelaufenen Woche präsentierte sich die Aktie relativ stark.

Ob die Handschrift des neuen Konzernchefs Oliver Blume in den Zahlen schon zu erkennen ist, ist fraglich. Er will das Steuer jedoch wieder herumreißen und hat dazu bereits einen 10-Punkte-Plan erarbeitet. "Dabei geht es auch darum, die einzelnen Marken resilienter aufzustellen und die Schwelle, ab der sie Gewinn machen - den sogenannten Breakeven-Punkt - weiter abzusenken." Ein weiterer Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung der Software-Tochter Cariad sowie der Aufbau von Batteriefabriken und Ladeinfrastruktur. Bis 2030 will VW sechs Zellfabriken mit einer Gesamtleistung von 240 Gigawatt aufbauen. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass VW in Kanada ihre bisher größte Batteriezellenfabrik mit einer jährlichen Gesamtleistung von 90 GWh errichten will. Weitere Ergebnisse soll es auf dem Kapitalmarkttag im Juni geben. Spätestens dann wollen die Marktteilnehmer von Blume auch Antworten auf die steigenden Energie- und Materialkosten sowie den stetigen Preissenkungen von Tesla.

Günstig bewertet

Aktuell wird die Aktie mit einem KGV von 4,1 (Quelle: Refinitiv) und einer Dividendenrendite von 7,2 Prozent bewertet. Gewisse Risiken scheinen somit bereits eingepreist. Ein großer Teil der Analysten stuft die Aktie daher mittelfristig als haltens- oder gar kaufenswert ein. Gleichwohl sind Rücksetzer nicht auszuschließen. Ein schwacher Gesamtmarkt oder Hiobsbotschaften aus dem Automobilsektor oder aus der Wolfsburger Zentrale könnten die Aktie unter Druck setzen.

(Express-) Aktienanleihe Protect könnten daher eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Die Barrieren der unten gewählten Produkte werden 25 Prozent beziehungsweise 50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs festgelegt. Aktuell notiert die VW (Vz.)-Aktie bei EUR 122,60. Daraus würden sich Barriere-Levels von EUR 91,95 (75%-Barriere) beziehungsweise EUR 61,30 (50%-Barriere) ableiten. Investoren bieten sich mit (Express-) Aktienanleihe Protect-Produkten somit auch bei kleineren Rücksetzern, die Chance auf einen Ertrag. Notiert die Aktie am finalen Bewertungstag jedoch unterhalb der festgelegten Barriere, erleiden Anleger einen Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit mit einem fixen Hebel von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der VW (Vz.)-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Chart: VW (Vz.)

Widerstandsmarken: 123,80/128,80/142,00 EUR

Unterstützungsmarken: 115,05/119,20 EUR

Die VW-Aktie bildet seit zwei Jahren einen Abwärtstrend und deutet nun eine Bodenbildung zwischen EUR 119,20 und EUR 123,80 an. Rücksetzer bis zum jüngsten Tief bei EUR 115,05 könnten noch verkraftet werden. Kippt die Aktie jedoch unter dieses Level, droht eine weitere Verkaufswelle. Auf der Oberseite stößt der Anteilsschein bei EUR 123,80 an einen Kreuzwiderstand. Ein Ausbruch über dieses Level könnte weitere Kaufsignale generieren und die Aktie in Richtung der nächsten Hürde von EUR 128,85 schieben. Möglicherweise gibt Blume mit den Q1-Zahlen dazu die Initialzündung.

VW (Vz.) in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 11.01.2022-28.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

VW (Vz.) in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 29.04.2018 - 28.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

