Der Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV weist für das 1. Quartal Konzernumsatzerlöse von 10,96 Mrd. Euro aus, was einem Minus zur Vorjahresperiode von 31 Prozent entspricht und insbesondere auf niedrigere Erdgaspreise zurückzuführen ist, wie die OMV im Quartalsbericht mitteilt. Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten ging um 21 Prozent auf 2.079 Mio Euro zurück, was laut OMV auf schwächere Ergebnisse in den Segmenten Chemicals & Materials und Energy zurückzuführen ist, die teilweise durch signifikant bessere Ergebnisse im Segment Fuels & Feedstock kompensiert werden konnten. Analysten rechneten im Median mit einem Wert von 1.855 Mio. Euro. Der den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnende CCS Periodenüberschuss ...

