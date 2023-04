Original-Research: SBF AG - von Montega AG



Unternehmen: SBF AG

ISIN: DE000A2AAE22



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 28.04.2023

Kursziel: 10,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



SBF blickt auf schwieriges Jahr 2022 - Weiteres Top Line-Wachstum und profitabilitätsseitige Erholung für 2023 im Fokus



Die SBF AG hat Mittwoch ihren Jahresabschluss für 2022 vorgelegt und in diesem Zuge die bereits vorab gemeldete Verfehlung der Jahresziele bestätigt. Die Segmententwicklung weicht dabei etwas von unserer Prognose ab. Die anders als antizipierte Geschäftsarithmetik reflektieren wir in unseren Prognosen. Für das laufende Geschäftsjahr avisiert der Vorstand eine weitere Umsatzsteigerung bei einer deutlich verbesserten Profitabilität.



Segmentumsätze weichen von Erwartungen ab: Mit der Vorlage des Geschäftsberichtes bestätigte der Vorstand die Fortsetzung des Wachstumskurses, die die Guidance jedoch leicht verfehlte (siehe Comment vom 29.03.). Die Entwicklung der Geschäftsbereiche zeigt sich leicht abweichend zu unserer Erwartung. So verbucht das Segment Schienenfahrzeuge einen Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau (21,7 Mio. Euro; -1,7% yoy). Wir hatten eine leichte Steigerung erwartet (22,1 Mio. Euro; +3,0% yoy). Die Umsätze mit industriellen Beleuchtungslösungen stiegen deutlich zweistellig ggü. dem Vorjahr an (15,1 Mio. Euro; 36,8% yoy). Damit fiel der Jahresendspurt noch deutlich stärker aus als von uns zuletzt avisiert (12,7 Mio. Euro; +15,0% yoy). Wir gehen davon aus, dass dies vordergründig auf den vom Management eingeleiteten Turnaround bei den Geschäftseinheiten Lunux Lighting und Nordeon Lighting Solutions zurückzuführen sein dürfte.

Profitabilität auf Segmentebene in Summe stabiler als erwartet: Mit Vorlage des Jahresabschlusses wurden das vorab kommunizierte EBITDA von 2,3 Mio. Euro (-54,2% yoy) sowie das resultierende Margenniveau bestätigt (6,7%; -9,9 PP yoy). Auf Segmentebene erzielten die Lösungen für Schienenfahrzeuge trotz der leicht niedrigeren Erlöse einen Ergebnisbeitrag wie von uns erwartet. Das Geschäft mit Industriebeleuchtungen war indes mit -0,1 Mio. Euro leicht negativ und entwickelte sich schwächer als antizipiert. Höhere Belastungen durch Leerkapazitäten sowie der strategische Lageraufbau aufgrund der Bauteilknappheit dürften demnach stärker zu Buche geschlagen haben als von uns avisiert. Leicht höhere Abschreibungen (1,4 Mio. Euro; MONe: 1,1 Mio. Euro) und v.a. die Goodwill-Abschreibung i.H.v. 0,7 Mio. Euro i.Z.m. der Lunux-Transaktion führten zur deutlichen EBIT-Abweichung (MONe: 1,0 Mio. Euro). Aufgrund der Steuerbelastung von 0,4 Mio. Euro fällt das EPS deutlich schwächer aus als erwartet (MONe: 0,08 Euro).

Umsatz- und Ergebniserwartungen für 2023 etwas erhöht: Die Guidance für 2023 sieht einen Umsatz von mehr als 40 Mio. Euro bei einem deutlich gesteigerten EBITDA vor. Wir heben aufgrund der besser als erwarteten Geschäftsdynamik im Industriesegment unsere Umsatzprognose für das laufende Jahr an, bleiben allerdings leicht unterhalb der 40 Mio. Euro-Marke positioniert. Ergebnisseitig erhöhen wir ebenfalls unsere Prognose für 2023 und bilden ein stärkeres Margenprofil für beide Segmente ab. So dürfte sich v.a. die Rohertragsmarge im Industriesegment nach dem abgeschlossenen Lageraufbau sukzessive erholen.



Fazit: Nach einem eher schwachen 2022 im Vergleich zu den starken Vorjahren setzt SBF wieder zum Wachstumssprung an. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 10,00 Euro.





