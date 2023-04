Original-Research: Allterco JSCo - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Allterco JSCo



Unternehmen: Allterco JSCo

ISIN: BG1100003166



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 28.04.2023

Kursziel: 42,00 BGN

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse ,CFA; Nils Scharwächter



Roadshow illustriert die starke Wettbewerbsposition und zeigt die nächste Phase der Unternehmensentwicklung auf



Wir waren diese Woche mit den beiden Co-CEOs von Allterco in Frankfurt auf Roadshow. Die wesentlichen Diskussionspunkte werden im Folgenden aufgegriffen.



Current Trading: Das Unternehmen hat bereits vorläufige Umsatzzahlen für das erste Quartal berichtet, nach denen die Top Line in Q1 um 62,2% yoy gewachsen ist. Obwohl in den Gesprächen hierzu keine konkreten Angaben gemacht wurden, sollte das EBIT aufgrund eines anhaltend vorteilhaften Produktmixes ebenfalls deutlich zugelegt haben. Unter Berücksichtigung der im Jahresverlauf 2022 aufgebauten Strukturkosten erwarten wir für Q1 jedoch eine leicht unterproportionale Entwicklung im Vergleich zum Umsatz (MONe: +42,5% yoy; EBIT-Marge: 23,5%). Das Interesse für neue Shelly-Produkte ist weiterhin ungebrochen. So war die erste Tranche des in dieser Woche eingeführten Shelly "BLU Button1" nach Angaben des Managements in kürzester Zeit ausverkauft, was wir als ein positives Signal für die Entwicklung in Q2 werten.



Wettbewerbsvorteile: In den Gesprächen wurden erneut die enormen Vorteile der großen und rasant wachsenden Shelly Community in Kombination mit der offenen Systemarchitektur und der Anpassungsfähigkeit des Unternehmens deutlich. So bindet das R&D-Team gezielt technisch versierte und aktive Mitglieder der Community in die Entwicklung und das Testen von Produktneuheiten ein. Community-Mitglieder weisen einzelne Entwickler auf Fehler bei den Produkten hin, sodass diese in kürzester Zeit behoben werden können. Dieser direkte Austausch sowie die schnelle Reaktionszeit sichern die exzellente Produktqualität, binden die Endkunden an das Unternehmen und ermöglichen so eine Produktentwicklung direkt am Kunden, was das Risiko, die Entwicklungszeit und letztendlich die Kosten erheblich reduziert. Die hohe Nachfrage nach neuen Shelly Produkten ist u.E. ein guter Beweis hierfür.



Technologische Roadmap: In den kommenden 12 Monaten dürften mindestens 40 Produktneuheiten auf den Markt kommen. Noch aussichtsreicher finden wir allerdings die Entwicklung des eigenen Chips (siehe Publikation vom 24.03.2023) in Verbindung mit dem proprietären Shelly-Betriebssystem (OS). Die Kombination von Chip und OS eröffnete eine komplett neue und äußerst attraktive Marktperspektive, nämlich als Zulieferer für andere Smart Home-Marken bzw. deren OEMs zu agieren. Damit setzt das Unternehmen u.E. die strategische Evolution konsequent fort. Aufgrund des noch frühen Stadiums dieses Geschäftsfeldes haben wir dieses noch nicht in den Prognosen berücksichtigt, sehen hier jedoch weiteres Potenzial für die Aktie.



Fazit: Wir kennen wenige Unternehmen, die sich operativ und strategisch so rasant weiterentwickeln und gleichzeitig so profitabel sind wie Allterco. Die Aktienkursentwicklung reflektiert dies u.E. nicht. Entsprechend bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 42,00 BGN.







