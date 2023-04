Hefei, China (ots/PRNewswire) -Mit einem Jahresumsatz von 23,052 Milliarden RMB investierte Gotion High-tech beeindruckende 2,416 Milliarden RMB in Forschung und Entwicklung. Als führendes Unternehmen im Bereich Power-Batterien hat Gotion High-tech kürzlich seinen "ESG-Bericht 2022" veröffentlicht, in dem seine Arbeit und Beiträge in Schlüsselbereichen wie Unternehmensführung, industrielles Layout, technologische Innovation, kohlenstoffarmer Betrieb und Mitarbeiterentwicklung und sozialer Beitrag im vergangenen Jahr detailliert beschrieben werden. Dazu gehört auch Gotion High-techs FuE-Investitionsquote von 10,48 %, die führend in der Branche ist.2022 war ein herausforderndes Jahr, aber Gotion High-tech überwand das schwierige Marktumfeld und erzielte einen Umsatz von 23,052 Milliarden RMB, eine Steigerung von 122,59 % gegenüber dem Vorjahr, wobei der Auslandsumsatz 2,98 Milliarden RMB im Jahresvergleich erreichte, was eine Steigerung um 464,76 % darstellt. Als technologiebasiertes Batterieunternehmen hält Gotion High-tech an Innovation fest, was sein Herz und seine Seele verkörpert, und investierte im Laufe des Jahres 2,416 Milliarden RMB in FuE und technologische Innovation, wobei die FuE-Investitionen in vier aufeinanderfolgenden Jahren über 10 % des Umsatzes ausmachten. Das Unternehmen ist branchenführend bei Schlüsseltechnologien wie der 210-Wh/kg-LFP- und der 360-Wh/kg-Semi-Solid-State-Batterietechnologie.Gotion High-tech setzt aktiv seine "Dual Carbon"-Strategie um, wobei der tatsächliche Energieverbrauch pro Einheit im Jahresvergleich um 24,6 % gesunken ist. Das Unternehmen hat in Wuhai in der inneren Mongolei die weltweit erste Basis für kohlenstofffreies Anodenmaterial errichtet. Im vergangenen Jahr sind das Unternehmen und seine Mitarbeiter zusammen gewachsen, haben die örtliche Gemeinschaft angesprochen und mehr als 23 Millionen RMB in das öffentliche Wohlergehen investiert. Das Unternehmen hat insgesamt 46 neue Bildungsaktivitäten zur Popularisierung der Energiewissenschaften mit einem Publikum von mehr als 100.000 Personen durchgeführt, was zur Erreichung der Kohlenstoffneutralitätsziele Chinas und sogar der ganzen Welt beigetragen hat.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gotion-hightech-veroffentlicht-esg-bericht-2022-fue-investitionen-erreichen-2-416-milliarden-rmb-fur-das-jahr-301810831.htmlPressekontakt:Yu Chen,chenyu_pp@gotion.com.cnOriginal-Content von: Gotion High-Tech, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100084645/100906055