An der Börse fällt zur Stunde die Aktie von Atlassian negativ auf. Das Papier verliert deutlich an Wert. Zu den auffälligsten Anteilsscheinen am Aktienmarkt gehört heute die Atlassian-Aktie. Das Papier verzeichnet aktuell einen Kursrückgang von 4,20 Prozent. Es hat sich um 6,46 US-Dollar gegenüber dem letzten festgestellten Kurs des vorigen Handelstages verbilligt und kostet nunmehr nur noch 147,31 US-Dollar.

